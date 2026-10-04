F1, i piloti del Mondiale 2026 che hanno già vinto in Malesia: sono tre
La Formula 1 fa tappa a Sepang per il GP del Bahrain. L'ultima gara corsa in Malesia è stata nel 2017 e, considerando la griglia attuale, sono solo tre i piloti che hanno già vinto qui. E due partono in prima fila… Il GP alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Vittorie in Malesia: 2005, 2007 e 2012
- Scuderia: Renault (2005), McLaren (2007) e Ferrari (2012)
- Vittoria in Malesia: 2014
- Scuderia: Mercedes
- Vittoria in Malesia: 2017
- Scuderia Red Bull
- Verstappen (Red Bull): 1°
- Hamilton (Ferrari): 2°
- Alonso (Aston Martin): 12°