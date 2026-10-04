F1, Verstappen 1° e Hamilton 2° in qualifica: l'ultima volta ad Abu Dhabi 2021sono tornati
Introduzione
Max Verstappen firma la pole position del Gran Premio del Bahrain in Malesia e lo fa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Un duo che ha rappresentato la storia di questo sport con l'incredibile stagione 2021. E proprio dopo questa prima fila, che le statistiche continuano a stupire: l'ultima volta che Verstappen aveva fatto pole seguito da Hamilton era stata proprio cinque anni fa, nella gara decisiva per il titolo ad Abu Dhabi... Il Circuis è ora a Sepang: il GP alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Di nuovo loro
- Max Verstappen da una parte, Lewis Hamilton dall'altra. In Malesia il quattro e il sette volte campione del mondo partiranno di nuovo davanti a tutti, in prima fila. Il pilota Red Bull primo, poi l'inglese della Ferrari. Una coppia che ricorda, inevitabilmente, l'incredibile rivalità del 2021, in cui Max e Lewis si giocarono il titolo fino all'ultima gara della stagione. Ma ci arriveremo…
Verstappen 1°, poi Hamilton. L'ultima volta... ad Abu Dhabi 2021!
- Proprio così. In una gara lunga non si vedevano in griglia di partenza Verstappen primo e Hamilton secondo da Abu Dhabi 2021. Un GP che è entrata di diritto nella storia della Formula 1. L'olandese e il britannico, infatti, arrivarono a Yas Marina con ancora in palio il titolo Mondiale. A vincere, in un finale molto discusso per via della questione legata alla safety car, fu Verstappen, che chiuse davanti a Hamilton superandolo all'ultimo giro e divenne campione del mondo per la prima volta in carriera.
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L'ultima prima fila con Hamilton e Verstappen
- C'è però da fare una precisazione. L'ultima volta che Verstappen e Hamilton sono stati insieme in prima fila (ma con posizioni invertite rispetto a quelle della Malesia e di Abu Dhabi) è stato nel 2023, per la precisione il 22 luglio quando Lewis Hamilton tornò – due dopo l'ultima volta – in pole position. Lo fece sul tracciato dell'Hungaroring, in Ungheria. Pista in cui Lewis (che guidava la Mercedes) conquistò la nona pole position, la numero 104 in carriera. A soli 3 millesimi, c'era proprio lui: Max Verstappen, che poi dominò in gara prendendosi il 7° successo di fila.
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