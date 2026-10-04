Introduzione

Max Verstappen firma la pole position del Gran Premio del Bahrain in Malesia e lo fa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Un duo che ha rappresentato la storia di questo sport con l'incredibile stagione 2021. E proprio dopo questa prima fila, che le statistiche continuano a stupire: l'ultima volta che Verstappen aveva fatto pole seguito da Hamilton era stata proprio cinque anni fa, nella gara decisiva per il titolo ad Abu Dhabi... Il Circuis è ora a Sepang: il GP alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA