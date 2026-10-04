Lewis Hamilton analizza il 3° posto ottenuto a Sepang: "E' stata una gara dura, abbiamo sbagliato la scelta delle gomme in partenza e mi sono trovato dietro di un minuto. Pensavo che la gara fosse finita, ma ho tenuto su la testa. Forse avremmo potuto giocarcela con Max... I ragazzi hanno lavorato bene al box ed è uscita la gara migliore corsa qui". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS