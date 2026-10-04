Charles Leclerc commenta il 4° posto di Sepang: "In gara la scelta che facciamo è sempre quella più ‘safe’. Pensavo di aver fatto la scelta giusta. Abbiamo scelto male e sicuramente ci sono dei team che stabilmente fanno scelte più azzeccate di noi in quelle condizioni. Penso particolarmente alla Red Bull e su quello noi dobbiamo fare un passo avanti". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW

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