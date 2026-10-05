La prima sfida tra gli amici Max e Kimi

Da una parte un quarto volte campione del mondo che centra la sua prima vittoria stagionale, dalla altra un giovane talento che sta dominando il Mondiale: Max Verstappen e Kimi Antonelli sono legati da stima e amicizia e a Sepang, per la prima volta dall'arrivo dell'italiano in F1, si sono sfidati 'ruota a ruota' in pista. L'olandese ha vinto il primo duello, ma la loro complicità racconta una storia che potrebbe diventare una grande rivalità