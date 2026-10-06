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visto dal talent

È tornato Super Max. E con lui anche la Red Bull

Matteo Bobbi

©Getty

A Sepang Max Verstappen torna a vincere e la Red Bull sembra aver ritrovato la strada giusta dopo gli aggiornamenti di Baku. Antonelli chiude un altro weekend concreto, guadagna terreno su Russell e consolida la leadership. Ferrari, ancora una volta, non riesce invece a trasformare la velocità in risultato

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