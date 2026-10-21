La Mercedes di Kimi Antonelli 'in blu' per il GP Austin di F1: il motivo
Il team di Brackley correrà in Texas con una livrea speciale, sostituendo l'argento con diverse tonalità di blu per promuovere Manufaktur, il programma di personalizzazione di Mercedes-Benz. Si tratta del terzo design speciale in stagione, il secondo nelle ultime tre gare. Previste anche tute personalizzate per Kimi Antonelli e George Russell. Tutto il fine settimana è in diretta dal 23 al 25 ottobre su Sky e in streaming su NOW
- Rispetto alla 'normale' livrea 2026 (in foto), l'argento lascerà spazio a diverse tonalità di blu. Colorate anche le stelle sul cofano motore
- Al GP del Bahrain in Malesia il team di Brackley ha corso sostituendo l'argento sulla livrea con il verde in onore di Petronas, title sponsor della squadra con sede a Kuala Lumpur, a pochi chilometri dal circuito di Sepang
- Anche al GP del Giappone, in cui Kimi Antonelli prese il primo posto nel Mondiale, la Mercedes aveva un design diverso dal solito, con un lupo disegnato sull'ala anteriore
- La scelta era stata frutto di una strategia di marketing, rientrando in una campagna promozionale per Y-3, marchio legato ad Adidas, guidato dallo stilista giapponese Yohji Yamamoto
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 23: F1 – Prove Libere 2
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 21: F1 - Gara