Il team di Brackley correrà in Texas con una livrea speciale, sostituendo l'argento con diverse tonalità di blu per promuovere Manufaktur, il programma di personalizzazione di Mercedes-Benz. Si tratta del terzo design speciale in stagione, il secondo nelle ultime tre gare. Previste anche tute personalizzate per Kimi Antonelli e George Russell. Tutto il fine settimana è in diretta dal 23 al 25 ottobre su Sky e in streaming su NOW

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