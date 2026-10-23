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  1. 1.C. Leclerc
  2. 2.M. Verstappen
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Formula 1, GP Austin: la diretta delle seconde prove libere negli Usa

Tutto pronto per la seconda sessione di prove libere del GP Usa ad Austin. Si torna in pista alle 23 dopo le FP1 chiuse al comando dalla Ferrari di Leclerc. Quinto Antonelli, che domenica potrebbe chiudere la parita mondiale e conquistare il suo primo titolo nella categoria regina. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

DALLE 23 LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE SU SKY

LIVE

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Circuito delle Americhe (COTA): Austin (Texas)
  • Lungo 5.513 metri
  • 20 curve
  • 41 m la differenza di altitudine totale
  • 56 i giri da percorrere in gara
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PRIMO MATCH POINT - Kimi Antonelli questa domenica ad Austin avrà a disposizione il primo match point per la vittoria del titolo Mondiale. Con sei GP al termine della stagione, la strada verso il titolo iridato è sempre più in discesa. Ma attenzione sempre alle vicende internazionali tra Iran e Usa che potrebbero avere un riflesso sulle ultime tappe del Mondiale (al momento Qatar e Abu Dhabi confermate). QUI le COMBINAZIONI e le tappe-chiave per la festa iridata.

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KIMI MINUTO PER MINUTO - Sereno e sorridente, come sempre. Così Kimi Antonelli al suo arrivo al COTA di Austin, dove domenica avrà la passibilità di chiudere la 'partita Mondiale' con il primo match point. Dall'arrivo all'ultima bandiera a scacchi, foto dopo foto vi raccontiamo tutto il fine settimana che potrebbe decidere il campionato di F1. Intanto, ha chiuso con il quinto tempo le prime libere. TUTTO SU ANTONELLI IN TEXAS: CLICCA QUI

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NOVITA' FERRARI - Ferrari porta ad Austin l'ultima tranche di aggiornamenti aerodinamici della stagione. La Scuderia di Maranello porta, sul circuito texano, diverse modifiche al fondo della propria macchina, oltre ad un nuovo diffusore. Matteo Bobbi ci spiega in cosa consistono gli aggiornamenti portati da Ferrari. L'ANALISI

GOMME - Pirelli porta ad Austin la combinazione di mescole da asciutto ideale per bilanciare la trazione nei tratti lenti e la stabilità nei curvoni ad alta velocità del COTA. Il fornitore italiano torna alla gamma C2-C3-C4: la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft, per una combinazione utilizzata in passato.I DETTAGLI

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METEO - Venerdì 23 ottobre: clima caldo e soleggiato per la prima giornata d'azione ad Austin, con massima fino a 29,5°C durante le due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) e rischio di pioggia nullo.

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Kimi Antonelli sempre più leader del Mondiale di Formula 1 e con il primo match point per il titolo nella gara di domenica ad Austoin. Dopo Singapore ha allungato a +89 sul compagno di squadra Russell. Qui tutte le CLASSIFICHE

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Ora Austin, e poi? Il CALENDARIO del Mondiale

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RISULTATI LIBERE 1 - Leclerc su Ferrari chiude al comando la prima sessione di libere ad Austin (e un interessante passo gara). Secondo Verstappen e terzo Norris. Poi Russell, Antonelli, che ha in questo weekend il suo primo match point per il titolo, e Hamilton. CRONACA E TEMPI

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Prendete appunti, è il weekend del primo match point Mondiale

Fino a domenica 25 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 19.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 23 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.

Il nostro team per raccontarvi tutto sulla F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il resto del programma di oggi in DIRETTA sul canale 207

  • Ore 22.45: Paddock Live
  • Ore 23: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 00: Paddock Live
  • Ore 00.45: F1 Academy – Race 1
  • Ore 1.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Il programma di sabato LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 19.15: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 22.15: Warm Up
  • Ore 22.30: Paddock Live
  • Ore 23: F1 - Qualifiche
  • Ore 00.15: Paddock Live
  • Ore 00.55: F1 Academy – Race 2

Cosa vedremo domenica LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
  • Ore 19.30: Paddock Live  e lo speciale 'Alberto Ascari'
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.30: Debriefing
  • Ore 00: Notebook
  • Ore 00.15: Race Anatomy