Fino a domenica 25 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 19.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 23 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.