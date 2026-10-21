La Formula 1 fa tappa ad Austin per il Gran Premio degli Usa dove Kimi Antonelli ha il suo primo match point per vincere il Mondiale. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti, poi le libere venerdì. Sabato alle 23 le qualifiche. Si chiude domenica con il GP alle 21. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini , in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero . Analisi tecniche con Ivan Capelli , Matteo Bobbi e Vicky Piria , con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy , con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

C'è anche il Lamborghini Super Trofeo

Il weekend motoristico della Casa dello Sport si conclude con il Lamborghini Super Trofeo, giunto al suo sesto e ultimo appuntamento sul tracciato di Monza. Si parte sabato 24 con le Race 1 delle World Finals: alle 14.20 scenderanno in pista le categorie AM e LC, su Sky Sport Arena, mentre alle 16.50 sarà la volta delle categorie PRO e PRO AM, su Sky Sport MotoGP. Domenica 25 si disputeranno le Race 2: alle 11.05 protagoniste le categorie AM e LC, seguite alle 13.20, dalle categorie PRO e PRO AM, entrambe da seguire su Sky Sport MotoGP. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.