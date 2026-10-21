Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Austin in tvguida tv
La Formula 1 fa tappa ad Austin per il Gran Premio degli Usa dove Kimi Antonelli ha il suo primo match point per vincere il Mondiale. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti, poi le libere venerdì. Sabato alle 23 le qualifiche. Si chiude domenica con il GP alle 21. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 19.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 23 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
C'è anche il Lamborghini Super Trofeo
Il weekend motoristico della Casa dello Sport si conclude con il Lamborghini Super Trofeo, giunto al suo sesto e ultimo appuntamento sul tracciato di Monza. Si parte sabato 24 con le Race 1 delle World Finals: alle 14.20 scenderanno in pista le categorie AM e LC, su Sky Sport Arena, mentre alle 16.50 sarà la volta delle categorie PRO e PRO AM, su Sky Sport MotoGP. Domenica 25 si disputeranno le Race 2: alle 11.05 protagoniste le categorie AM e LC, seguite alle 13.20, dalle categorie PRO e PRO AM, entrambe da seguire su Sky Sport MotoGP. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
La programmazione del GP Usa LIVE su Sky
Giovedì 22 ottobre
- Ore 19.20: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 20.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 21.30: Paddock Live Pit Walk
- Ore 23.25: F1 Academy - Qualifiche
Venerdì 23 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.45: Paddock Live
- Ore 23: F1 – Prove Libere 2
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.45: F1 Academy – Race 1
- Ore 1.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 24 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
- Ore 00.55: F1 Academy – Race 2
Domenica 25 ottobre
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy