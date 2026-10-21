Valentino Rossi esprime grande entusiasmo per Kimi Antonelli: "Per i tifosi italiani di motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula 1 così forte". Ricordando di aver girato con lui in kart fin da piccolo, dice: "Vederlo che può vincere è una grande soddisfazione e penso che abbia la situazione sotto controllo". Sorridendo sulla possibilità di 'aiutarlo', il Dottore aggiunge: "Non penso che abbia bisogno dei miei consigli…". Poi la MotoGP: "Bez a 46 punti da Martin, il numero è buono..."

Valentino Rossi incorona Kimi Antonelli. Come in un passaggio di testimone tra generazioni del motorsport, il Dottore racconta il momento magico del giovane pilota bolognese che è a un passo dal titolo Mondiale di Formula 1. Ma non solo. Nell'intervista realizzata da Vera Spadini da un lato c'è l'entusiasmo travolgente per l'ascesa di Kimi Antonelli in Formula 1 — un talento che il "Dottore" ha visto muovere i primi passi fin da bambino sui kart —, dall'altro lo sguardo attento e appassionato sulla volata finale della MotoGP, dove Marco Bezzecchi tenta l'impresa iridata rincorrendo un distacco simbolico di "46 punti" (il numero storico di Rossi) dal leader della classifica Jorge Martin.

Valentino, che effetto fa vedere un talento italiano come Kimi Antonelli protagonista in Formula 1? "Per i tifosi italiani di Motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula Uno, un pilota italiano così forte. Quindi è bello vederlo lì. Poi, per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione. Penso che, per come è andata quest'anno, abbia la situazione sotto controllo. Quindi vediamo domenica sera".

Lo sentirai prima della gara? "Lo sentirò, lo sentirò. Sì, però non penso che abbia bisogno dei miei consigli".

Passando alla MotoGP, Marco Bezzecchi si trova a -46 punti dalla vetta. Il 46 è il tuo numero: è di buon auspicio? "Il numero è buono, il numero è buono..."