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F1, le novità Ferrari ad AustIn: pance ma non solo in Texas. VIDEO

IN TEXAS

Pance e fondo, le novità per la Ferrari in Texas. Ultime cartucce per provare a dare un senso meno amaro alla stagione e proseguire la rincorsa al titolo Costruttori. Nel VIDEO, l'analisi di Matteo Bobbi sul primo aspetto: "Le pance sono diverse nella parte terminale, quindi dal centro fino alla parte posteriore. E sembrano anche un po' orientate al migliorare un po' quella che è l'efficienza totale del corpo vettura". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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Andrea Sillitti
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