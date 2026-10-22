Pance e fondo, le novità per la Ferrari in Texas. Ultime cartucce per provare a dare un senso meno amaro alla stagione e proseguire la rincorsa al titolo Costruttori. Nel VIDEO, l'analisi di Matteo Bobbi sul primo aspetto: "Le pance sono diverse nella parte terminale, quindi dal centro fino alla parte posteriore. E sembrano anche un po' orientate al migliorare un po' quella che è l'efficienza totale del corpo vettura". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

LA CONFERNZA PILOTI DI AUSTIN