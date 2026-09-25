Kimi Antonelli, corsa al titolo per diventare campione F1 2026: situazione e classificaCACCIA MONDIALE
Introduzione
Dopo la vittoria nel GP di Spagna a Madrid, la situazione nella classifica piloti del Mondiale F1 2026 vede Kimi Antonelli saldamente al comando con un vantaggio di 81 punti sul primo degli inseguitori e compagno di squadra George Russell. Il pilota italiano comincia a vedere il titolo: la situazione a 9 gare dal termine (nel weekend c'è Baku, poi ci sarà un'ultima Sprint) e in attesa che a inizio ottobre vengano definite le scelte per le sedi delle ultime tappe del Mondiale 2026
Quello che devi sapere
LA CLASSIFICA PILOTI: LA TOP 5, I PUNTI E I DISTACCHI
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 punti
- George Russell (Mercedes) – 211 punti (-81)
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 punti (-101)
- Lando Norris (McLaren) – 186 punti (-106)
- Charles Leclerc (Ferrari) – 167 punti (-125)
QUANTI PUNTI RESTANO A DISPOSIZIONE?
Mancano 9 Gran Premi al termine della stagione. Considerando le gare tradizionali, il weekend in corso a Baku e un'ultima Sprint Race, il bottino massimo ancora conquistabile da un singolo pilota è di 233 punti. Un calcolo che dovrà essere confermato a inizio ottobre con la scelta definitiva sulle sedi degli ultimi GP.
SCENARI PER IL TITOLO MONDIALE
Poiché il margine di vantaggio attuale è di 81 punti su Russell e oltre 100 sugli altri inseguitori, Antonelli non può aritmeticamente chiudere i giochi nel prossimo appuntamento a Baku, ma i calcoli per il titolo potrebbero diventare concreti dai GP successivi. Ma sarà decisivo, come detto, anche capire con quante gare si chiuderà il Mondiale in corso. Ciò premesso, questo è il quadro della situazione suddiviso in tre punti.
- Condizione di chiusura anticipata: per laurearsi campione con qualche gara d'anticipo, Kimi deve accumulare un vantaggio superiore ai punti rimasti in palio rispetto al secondo in classifica al termine di una qualsiasi delle prossime gare.
- Gestione del margine: a Kimi Antonelli basta gestire il distacco amministrando le gare, ottenerne la vittoria o salire costantemente sul podio gli consentirebbe di estromettere matematicamente prima gli inseguitori Ferrari e McLaren, e poi il compagno di squadra Russell.
- Titolo a portata di mano: se Antonelli dovesse guadagnare altri 31 punti su Russell nelle prossime 2 o 3 gare (portando il margine oltre i 112 punti), potrebbe festeggiare il Mondiale con largo anticipo rispetto all'appuntamento finale di Abu Dhabi.
LA CERTEZZA AD OGGI: KIMI CAMPIONE A SINGAPORE SE...
Ad oggi, fermo restando il quadro su delineato, l'unica certezza è che se Antonelli uscirà dall'appuntamento di Marina Bay a Singapore con 150 punti di vantaggio sarà campione. Sempre che le tappe in Qatar e Abu Dhabi vengano mantenute (o sostituite)