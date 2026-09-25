Poiché il margine di vantaggio attuale è di 81 punti su Russell e oltre 100 sugli altri inseguitori, Antonelli non può aritmeticamente chiudere i giochi nel prossimo appuntamento a Baku, ma i calcoli per il titolo potrebbero diventare concreti dai GP successivi. Ma sarà decisivo, come detto, anche capire con quante gare si chiuderà il Mondiale in corso. Ciò premesso, questo è il quadro della situazione suddiviso in tre punti.

Condizione di chiusura anticipata: per laurearsi campione con qualche gara d'anticipo, Kimi deve accumulare un vantaggio superiore ai punti rimasti in palio rispetto al secondo in classifica al termine di una qualsiasi delle prossime gare.

per laurearsi campione con qualche gara d'anticipo, Kimi deve accumulare un vantaggio superiore ai punti rimasti in palio rispetto al secondo in classifica al termine di una qualsiasi delle prossime gare. Gestione del margine: a Kimi Antonelli basta gestire il distacco amministrando le gare, ottenerne la vittoria o salire costantemente sul podio gli consentirebbe di estromettere matematicamente prima gli inseguitori Ferrari e McLaren, e poi il compagno di squadra Russell.

a Kimi Antonelli basta gestire il distacco amministrando le gare, ottenerne la vittoria o salire costantemente sul podio gli consentirebbe di estromettere matematicamente prima gli inseguitori Ferrari e McLaren, e poi il compagno di squadra Russell. Titolo a portata di mano: se Antonelli dovesse guadagnare altri 31 punti su Russell nelle prossime 2 o 3 gare (portando il margine oltre i 112 punti), potrebbe festeggiare il Mondiale con largo anticipo rispetto all'appuntamento finale di Abu Dhabi.