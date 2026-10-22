Match point Kimi: alle 20.30 sarà in conferenza

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Austin negli Usa
Si alza il sipario sul lungo weekend di Austin, con Kimi Antonelli che ha a disposizione il primo match point per vincere il Mondiale di Formula 1. Il leader del campionato è tra i protagonisti della conferenza che dalle 20.30 potrete seguire in diretta sul canale 207 di Sky e qui in live streaming. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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Amici di Sky, appassionati di F1, Il Mondiale è ad Austin. Negli Usa il campionato offre a Kimi Antonelli il primo match point per vincere il titolo. Intanto, siamo pronti a seguire la conferenza piloti che è in diretta sul canale 207 di Sky e qui in live streaming.
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Piastri (McLaren):
- Hadjar (Red Bull):
- Sainz (Willaims):
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Antonelli (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Bottas (Cadillac)
VALENTINO ROSSI A SKY - Il Dottore esprime grande entusiasmo per Kimi Antonelli: "Per i tifosi italiani di motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula 1 così forte". Ricordando di aver girato con lui in kart fin da piccolo, dice: "Vederlo che può vincere è una grande soddisfazione e penso che abbia la situazione sotto controllo". Sorridendo sulla possibilità di 'aiutarlo', aggiunge: "Non penso che abbia bisogno dei miei consigli…".
A Sky Sport 24, a poche ore dall'inizio del weekend in cui Kimi Antonelli si giocherà il primo match point per il titolo Mondiale, Carlo Vanzini ci racconta chi è il pilota bolognese: la sua semplicità disarmante che ha unito più generazioni di appassionati di F1. La forza che trae dal contatto con il pubblico ma anche l'importanza di una famiglia che segue il volo del suo ragazzo. E perché andrebbe preso come esempio anche da altri sportivi.
PRIMO MATCH POINT - Con sei GP al termine della stagione, la strada verso il titolo iridato è sempre più in discesa. Ma attenzione sempre alle vicende internazionali tra Iran e Usa che potrebbero avere un riflesso sulle ultime tappe del Mondiale (al momento Qatar e Abu Dhabi confermate). Ecco le COMBINAZIONI e le tappe-chiave per la festa iridata.
Kimi Antonelli sempre più leader del Mondiale di Formula 1 e con il primo match point per il titolo nella gara di domenica ad Austoin. Dopo Singapore ha allungato a +89 sul compagno di squadra Russell. Qui tutte le CLASSIFICHE
Match point Kimi: la guida tv per non perdere nulla della F1 ad Austin
Da oggi, giovedì 22 ottobre, a domenica 25, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 19.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 23 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito
Il post gara con l'imperdibile Race Anatomy
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Tutti gli approfondimenti su Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Cosa vedremo oggi su Sky Sport F1
- Ore 19.20: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 20.30: Conferenza stampa piloti - anche in Live Streaming su Skysport.it
- Ore 21.30: Paddock Live Pit Walk
- Ore 23.25: F1 Academy - Qualifiche
Il programma di venerdì 23 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.45: Paddock Live
- Ore 23: F1 – Prove Libere 2
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.45: F1 Academy – Race 1
- Ore 1.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato 24 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
- Ore 00.55: F1 Academy – Race 2
Il programma di domenica 25 ottobre
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy