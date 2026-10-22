Match point Kimi: alle 20.30 sarà in conferenza

VALENTINO ROSSI A SKY - Il Dottore esprime grande entusiasmo per Kimi Antonelli: "Per i tifosi italiani di motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula 1 così forte". Ricordando di aver girato con lui in kart fin da piccolo, dice: "Vederlo che può vincere è una grande soddisfazione e penso che abbia la situazione sotto controllo". Sorridendo sulla possibilità di 'aiutarlo', aggiunge: "Non penso che abbia bisogno dei miei consigli…".