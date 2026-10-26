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GP Austin, Wolff ad Antonelli dopo la gara: "Un altro piccolo passo...". VIDEO

i team radio

KimI Antonelli festeggia via radio la vittoria di Austin, che lo avvicina sempre di più al titolo mondiale. Dopo aver esordito con un "È così che facciamo noi!" riferito al suo ingegnere di pista Bono, arriva il messaggio del grande capo, Toto Wolff: "Hai fatto un altro piccolo passo...". C'è tempo, per Bono, per complimentarsi con il suo pilota, che ha superato solo una volta i track limits: "Sono stato attento!", dice Kimi. Riascolta i team radio di Antonelli nei VIDEO sopra e sotto

KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE...

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