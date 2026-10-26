Nel western di Austin, Charles Leclerc ha affrontato Max Verstappen senza farsi intimidire, portando a casa due duelli su tre. È un segnale di vitalità in una stagione che lo vede inseguire Hamilton, mentre il giovane Antonelli si prepara già a diventare campione del mondo. Il monegasco ha ancora più di qualcosa da dire, ma per evitare che il suo talento resti senza un titolo mondiale deve trovare - insieme alla Ferrari - la svolta decisiva