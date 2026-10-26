Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Sinner, la dedica social ad Antonelli dopo la vittoria ad Austin: "Fortissimo"

Formula 1

Kimi Antonelli ha dominato il GP di Austin ed è a un passo dal conquistare il titolo in F1. Tra i tanti complimenti ricevuti dal pilota Mercedes sono arrivati anche quelli di un altro fenomeno dello sport italiano, Jannik Sinner. Dopo il successo in America, il tennista ha dedicato un messaggio su Instagram all'amico: "Complimenti per un'altra vittoria, Kimi. Fortissimo"

KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI

Kimi Antonelli ha dominato il GP di Austin e ha compiuto un passo importante verso il suo primo titolo mondiale in F1. Avrà il secondo match point nel prossimo appuntamento in Messico (dal 30 ottobre all'1 novembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW): gli basterà chiudere al 9° posto, indipendentemente dai risultati di Russell e Hamilton. La mattina dopo la gara, un altro fenomeno dello sport italiano, Jannik Sinner, ha voluto congratularsi pubblicamente con l'amico. Il tennista ha condiviso nelle storie Instagram il video dell'arrivo di Kimi al parco chiuso, tra i festeggiamenti della sua squadra, accompagnandolo con un messaggio: "Complimenti per un'altra vittoria, Kimi. Fortissimo".

Storia Sinner Antonelli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton: "Devo perfezionare l'assetto"

ferrari

Lewis Hamilton analizza il 4° posto di Austin: "Ho perso tanti punti nelle ultime cinque gare, in...

Kimi: "La mentalità non cambia, vincere ancora"

MERCEDES

Antonelli sempre vicino al trionfo dopo la vittoria di Austin, anche se il primo match point è...

Wolff a Kimi dopo Austin: "Un altro piccolo passo"

i team radio

KimI Antonelli festeggia via radio la vittoria di Austin, che lo avvicina sempre di più al titolo...

Wolff: "Kimi vittoria da campione: ora tequila..."

mercedes

Toto Wolff commenta la straordinaria vittoria di Kimi Antonelli ad Austin: "Una vittoria da...

Vasseur: "Passo gara buono, migliorare al sabato"

ferrari

Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari ad Austin: "Abbiamo ottenuto il massimo, visto da...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS