Kimi Antonelli ha dominato il GP di Austin ed è a un passo dal conquistare il titolo in F1. Tra i tanti complimenti ricevuti dal pilota Mercedes sono arrivati anche quelli di un altro fenomeno dello sport italiano, Jannik Sinner. Dopo il successo in America, il tennista ha dedicato un messaggio su Instagram all'amico: "Complimenti per un'altra vittoria, Kimi. Fortissimo"

Kimi Antonelli ha dominato il GP di Austin e ha compiuto un passo importante verso il suo primo titolo mondiale in F1. Avrà il secondo match point nel prossimo appuntamento in Messico (dal 30 ottobre all'1 novembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW): gli basterà chiudere al 9° posto, indipendentemente dai risultati di Russell e Hamilton. La mattina dopo la gara, un altro fenomeno dello sport italiano, Jannik Sinner, ha voluto congratularsi pubblicamente con l'amico. Il tennista ha condiviso nelle storie Instagram il video dell'arrivo di Kimi al parco chiuso, tra i festeggiamenti della sua squadra, accompagnandolo con un messaggio: "Complimenti per un'altra vittoria, Kimi. Fortissimo".