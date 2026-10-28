visto dal talent
Perché Antonelli riesce dove Russell fatica
Dopo gli ultimi aggiornamenti portati in Malesia, la W17 della Mercedes funziona in una finestra operativa molto ristretta, nella quale anche piccole differenze nello stile di guida possono fare la differenza. Antonelli è riuscito ad adattarsi, mentre Russell continua a incontrare difficoltà: così nasce il suo dominio ad Austin
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