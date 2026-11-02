F1, Kimi Antonelli: la prima telefonata (da campione) è per la famiglia Wolff. VIDEO

A chi avrà fatto la prima chiamata da campione del mondo Kimi Antonelli? Come svelato dagli account social della Mercedes, il pilota bolognese pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo in Messico ha telefonato alla famiglia Wolff, con Toto che gli ha passato la moglie Susie e il piccolo Jack. "Ce l'abbiamo fatta", ha detto un emozionato Kimi, segno del grande rapporto tra il neo iridato e la famiglia del Team Principal della Mercedes. Guarda il VIDEO

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT