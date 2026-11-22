Kimi Antonelli non nasconde un pizzico di amarezza dopo il Gp di Las Vegas, con una possibile vittoria sfumata nel finale per un problema di gestione sulla Mercedes: "Peccato, non avevo più batteria ma stando dietro non riuscivo a tenere Verstappen. Si poteva vincere, ma a causa di quel problema non me la sono potuta giocare". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE