Kimi Antonelli dopo il Gp Las Vegas: "Peccato per il problema, si poteva vincere". VIDEOmercedes
Kimi Antonelli non nasconde un pizzico di amarezza dopo il Gp di Las Vegas, con una possibile vittoria sfumata nel finale per un problema di gestione sulla Mercedes: "Peccato, non avevo più batteria ma stando dietro non riuscivo a tenere Verstappen. Si poteva vincere, ma a causa di quel problema non me la sono potuta giocare". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW