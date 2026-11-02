Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Formula 1, GP Messico: duello e tensione Hamilton-Leclerc al via. VIDEO

GP MESSICO

Dopo Monza, un altro duello ad alta tensione tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc anche al via del GP del Messico: il monegasco entra duro sul compagno, che viene superato da Verstappen, e riceve 5'' di penalità. Il 7 volte campione del mondo non ci sta: "Così abbiamo perso la vittoria". Charles: "Se posso vincere, entro sempre". Guarda il VIDEO dell'episodio

HAMILTON: "DOBBIAMO PARLARE COL TEAM" - LECLERC: "VOLEVO RIDARE POSIZIONE"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Domenicali: "Kimi vince col sorriso, è un esempio"

a sky sport

Stefano Domenicali, presidente di F1, parla dopo il titolo vinto da Kimi Antonelli: "E'...

Ferrari, duello e tensione Hamilton-Leclerc al via

GP MESSICO

Dopo Monza, un altro duello ad alta tensione tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc anche al via...

Kimi si commuove sulle note di "All'alba vincerò"

made in italy

La Formula 1 ha omaggiato il nuovo campione del mondo Kimi Antonelli portando sul podio la sua...

Rossi: "Può diventare uno dei più forti di sempre"

a sky sport

Valentino Rossi è intervenuto a Sky Sport per omaggiare l'amico Kimi Antonelli, campione del...

"Mamma mia Kimi...". Il messaggio di Sinner e...

VIDEO

"Mamma mia Kimi, cosa sei riuscito a fare?". Esordisce così Jannik Sinner che fa i complimenti a...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS