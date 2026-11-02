Dopo Monza, un altro duello ad alta tensione tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc anche al via del GP del Messico: il monegasco entra duro sul compagno, che viene superato da Verstappen, e riceve 5'' di penalità. Il 7 volte campione del mondo non ci sta: "Così abbiamo perso la vittoria". Charles: "Se posso vincere, entro sempre". Guarda il VIDEO dell'episodio

HAMILTON: "DOBBIAMO PARLARE COL TEAM" - LECLERC: "VOLEVO RIDARE POSIZIONE"