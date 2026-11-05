Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Kimi Antonelli: "E' solo l'inizio, voglio continuare a vincere. Monza la più bella"

Davide Camicioli - Vicky Piria

Davide Camicioli - Vicky Piria

Pochi giorni dopo essere diventato il più giovane campione del mondo di sempre in Formula 1, il fuoriclasse di Bologna ci ha raccontato tutte le sue emozioni di questa stagione in un lunga intervista esclusiva: dalle tantissime scaramanzie con le quali ha contagiato tutto il paddock, all'importanza di aver costruito attorno a se un gruppo di persone fidate, fino alle difficoltà della passata stagione, decisive per il suo salto di qualità. Poi due promesse: "E' solo l'inizio" e "voglio restare sempre me stesso"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ