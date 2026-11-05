Pochi giorni dopo essere diventato il più giovane campione del mondo di sempre in Formula 1, il fuoriclasse di Bologna ci ha raccontato tutte le sue emozioni di questa stagione in un lunga intervista esclusiva: dalle tantissime scaramanzie con le quali ha contagiato tutto il paddock, all'importanza di aver costruito attorno a se un gruppo di persone fidate, fino alle difficoltà della passata stagione, decisive per il suo salto di qualità. Poi due promesse: "E' solo l'inizio" e "voglio restare sempre me stesso"