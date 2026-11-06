F1, sul casco di Kimi per Senna la 6^ marcia: simbolo della mitica vittoria '91 in BrasileGP BRASILE
Sul casco dedicato da Antonelli a Senna per il GP Brasile, c'è un dettaglio a dir poco mitico per celebrare i 35 anni dalla prima gara che Ayrton vinse in casa. Sul retro il simbolo della sesta marcia che non è certo un caso: 'Magic' vinse in quell’occasione costretto a guidare per metà gara con la sola sesta marcia inserita a causa di un guasto al cambio della sua McLaren. Fu uno sforzo fisico enorme. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Il casco per il GP Brasile del neo campione del mondo Kimi Antonelli è ua dedica tutta per il suo idolo Ayrton Senna: un omaggio a 35 anni dalla celebre prima vittoria del pilota brasiliano nella sua gara di casa. Quella del 1991 rappresenta ancora oggi una delle imprese più celebri di Ayrton. Ma non solo. Sul retro del casco di Kimi anche il dettaglio di una sesta marcia stilizzata: e non è certo un caso.
La sesta marcia sul casco di Kimi è un riferimento a quella eroica gara di Senna
A Interlagos, negli ultimi giri di quella gara eroica del '91, il cambio della McLaren di Senna iniziò a cedere progressivamente, perdendo prima le marce più basse e lasciandolo infine bloccato con la sola sesta marcia inserita per oltre metà della corsa. Senna fu costretto a guidare con una forza fisica impressionante, tenendo il motore costantemente a rischio di spegnimento nei tornantini più lenti e accusando fortissimi dolori muscolari al collo e alle spalle sul traguardo, al punto da svenire quasi in macchina e faticare persino a sollevare il trofeo sul podio.
Approfondimento
Kimi, omaggio a Senna 1991: il casco in Brasile
Il legame di Antonelli con Senna
Una storia indimenticabile, che unita a all'omaggio e al dettaglio celebrativo sul casco con quel richiamo alla "sesta marcia", rappresenta il simbolo del legame profondo tra Antoelli e con la storia di quel campionissimo brasiliano.