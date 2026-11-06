Sul casco dedicato da Antonelli a Senna per il GP Brasile, c'è un dettaglio a dir poco mitico per celebrare i 35 anni dalla prima gara che Ayrton vinse in casa. Sul retro il simbolo della sesta marcia che non è certo un caso: 'Magic' vinse in quell’occasione costretto a guidare per metà gara con la sola sesta marcia inserita a causa di un guasto al cambio della sua McLaren. Fu uno sforzo fisico enorme. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Il casco per il GP Brasile del neo campione del mondo Kimi Antonelli è ua dedica tutta per il suo idolo Ayrton Senna: un omaggio a 35 anni dalla celebre prima vittoria del pilota brasiliano nella sua gara di casa. Quella del 1991 rappresenta ancora oggi una delle imprese più celebri di Ayrton . Ma non solo. Sul retro del casco di Kimi anche il dettaglio di una sesta marcia stilizzata: e non è certo un caso.

La sesta marcia sul casco di Kimi è un riferimento a quella eroica gara di Senna

A Interlagos, negli ultimi giri di quella gara eroica del '91, il cambio della McLaren di Senna iniziò a cedere progressivamente, perdendo prima le marce più basse e lasciandolo infine bloccato con la sola sesta marcia inserita per oltre metà della corsa. Senna fu costretto a guidare con una forza fisica impressionante, tenendo il motore costantemente a rischio di spegnimento nei tornantini più lenti e accusando fortissimi dolori muscolari al collo e alle spalle sul traguardo, al punto da svenire quasi in macchina e faticare persino a sollevare il trofeo sul podio.