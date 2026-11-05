F1, il casco di Kimi Antonelli un omaggio a Senna: ispirato alla vittoria 1991 in Brasile

Kimi Antonelli rende omaggio con un casco speciale alla memoria di Ayrton Senna nel GP del Brasile: il pilota italiano della Mercedes, neo campione del mondo, ne indosserà uno commemorativo in occasione dei 35 anni dalla prima vittoria di Ayrton nel Gran Premio di casa. Era il 1991. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE