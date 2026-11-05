F1, il casco di Kimi Antonelli un omaggio a Senna: ispirato alla vittoria 1991 in Brasile
Kimi Antonelli rende omaggio con un casco speciale alla memoria di Ayrton Senna nel GP del Brasile: il pilota italiano della Mercedes, neo campione del mondo, ne indosserà uno commemorativo in occasione dei 35 anni dalla prima vittoria di Ayrton nel Gran Premio di casa. Era il 1991. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Il Gran Premio del Brasile non è mai una gara come le altre, e l’edizione di quest’anno si tinge di un significato profondo ed emozionante per Kimi Antonelli. In vista del weekend ad Interlagos, il giovane talento italiano renderà omaggio a una delle pagine più epiche ed emozionanti della storia della Formula 1: la prima, leggendaria vittoria di Ayrton Senna nel GP di casa del 1991.
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy