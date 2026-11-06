Tuttavia, proprio il brasiliano Camara ha raccontato un aneddoto singolare risalente al suo periodo in Formula Regional: rimasto senza lenti a contatto prima delle qualifiche per averle dimenticate in hotel, il brasiliano dovette abbassare il sottocasco sopra gli occhiali. Il risultato? "Ho mancato la pole position per meno di cinque centesimi: con gli occhiali dentro il casco avevo la sensazione costante che i muri della pista mi fossero addosso". L'episodio dimostra quanto sia delicata la convivenza tra una montatura e l'interno strettissimo di un casco da corsa.