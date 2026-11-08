F1, GP Brasile: quanto conta la pole position, il dato che fa sorridere Norris e Antonelligp brasile
Introduzione
In un pazzo sabato di qualifiche in Brasile è stata assegnata la 20^ pole position della stagione 2026 di Formula 1. A prendersela è stato Lando Norris che ha chiuso davanti al campione del mondo Kimi Antonelli e a George Russell (anche se in terza posizione partirà Lawson per via della penalità del britannico). Ma quanto è importare partire in prima fila in quel di San Paolo? Ecco che cosa ci dicono i numeri (spoiler: molto). Il GP alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto vale la pole in Brasile
- La pole, o comunque la prima fila, in quel del Brasile è importantissima: 31 gare su 42 sono state vinte dalle prime due posizioni, divise in 18 vittorie dalla pole e 13 dalla seconda posizione in griglia. Un dato che fa sicuramente ben sperare sia Lando Norris che Kimi Antonelli in vista del GP delle ore 18 (live su Sky e in streaming su NOW).
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Le diciotto vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 18
- Ultima volta: Norris 2025
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Le tredici vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 13
- Ultima volta: Vettel 2017
Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 4
- Ultima volta: Russell 2022
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La sola vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Coulthard 2001
Le tre vittorie dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Prost 1990
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La sola vittoria dall'ottava posizione in griglia
- Posizione in griglia: 8
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Fisichella 2003
La sola vittoria dalla decima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 10
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Hamilton 2021
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La sola vittoria dalla diciassettesima posizione
- Posizione in griglia: 17
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Verstappen 2024
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