Introduzione

In un pazzo sabato di qualifiche in Brasile è stata assegnata la 20^ pole position della stagione 2026 di Formula 1. A prendersela è stato Lando Norris che ha chiuso davanti al campione del mondo Kimi Antonelli e a George Russell (anche se in terza posizione partirà Lawson per via della penalità del britannico). Ma quanto è importare partire in prima fila in quel di San Paolo? Ecco che cosa ci dicono i numeri (spoiler: molto). Il GP alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE