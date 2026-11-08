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F1, GP Brasile: quanto conta la pole position, il dato che fa sorridere Norris e Antonelli

gp brasile

Michele Merlino

Introduzione

In un pazzo sabato di qualifiche in Brasile è stata assegnata la 20^ pole position della stagione 2026 di Formula 1. A prendersela è stato Lando Norris che ha chiuso davanti al campione del mondo Kimi Antonelli e a George Russell (anche se in terza posizione partirà Lawson per via della penalità del britannico). Ma quanto è importare partire in prima fila in quel di San Paolo? Ecco che cosa ci dicono i numeri (spoiler: molto). Il GP alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE 

Quello che devi sapere

Quanto vale la pole in Brasile

  • La pole, o comunque la prima fila, in quel del Brasile è importantissima: 31 gare su 42 sono state vinte dalle prime due posizioni, divise in 18 vittorie dalla pole e 13 dalla seconda posizione in griglia. Un dato che fa sicuramente ben sperare sia Lando Norris che Kimi Antonelli in vista del GP delle ore 18 (live su Sky e in streaming su NOW).

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1/9

Le diciotto vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 18
  • Ultima volta: Norris 2025

2/9
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Le tredici vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 13
  • Ultima volta: Vettel 2017

3/9

Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 4
  • Ultima volta: Russell 2022

4/9
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La sola vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Coulthard 2001

5/9

Le tre vittorie dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Prost 1990

6/9
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La sola vittoria dall'ottava posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 8
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Fisichella 2003

7/9

La sola vittoria dalla decima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 10
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Hamilton 2021

8/9
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La sola vittoria dalla diciassettesima posizione

  • Posizione in griglia: 17
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Verstappen 2024

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