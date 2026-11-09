Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Formula 1, Oscar Piastri si separa dal manager Mark Webber

l'annuncio

Aria di cambiamenti per Oscar Piastri: il pilota della McLaren ha infatti raggiunto un accordo per separarsi in maniera consensuale dal suo storico manager, l'ex pilota della Red Bull Mark Webber. "Una guida dal valore inestimabile nel mio inizio in F1", ha detto l'australiano, attualmente 7° nel Mondiale. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS - SPECIALE KIMI

Oscar Piastri si è separato dal suo team di management, guidato dall'ex pilota della Red Bull Mark Webber e dalla sua compagna Ann Webber. Una dichiarazione congiunta ha affermato che le due parti hanno "concordato reciprocamente di porre fine al loro accordo". Piastri, che sta disputando la sua quarta stagione in F1 e che occupa il 7° posto nel Mondiale, ha detto: "Vorrei ringraziare Mark e Ann per tutto il loro supporto e i loro consigli nel corso degli anni. La loro guida è stata inestimabile, in particolare nell'affrontare l'inizio della mia carriera in F1". L'ex pilota di Red Bull, Williams e Jaguar, Mark Webber, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo cruciale negli anni formativi della carriera di Oscar e di averlo portato in F1 in modo che potesse competere fin da subito nelle prime posizioni. In seguito al nostro ridotto coinvolgimento in pista in questa stagione, abbiamo concordato collettivamente che questo sia il momento opportuno per concludere il nostro accordo di management. Ciò consentirà a Oscar di consolidare i suoi successi nell'ambito di una nuova struttura di gestione, e a noi di intraprendere le nostre nuove attività. Auguriamo a Oscar il meglio per una lunga e vincente carriera". I Webber hanno iniziato a lavorare con Piastri nel 2019, portandolo dalle categorie minori alla McLaren, con la quale ha sfiorato il titolo mondiale lo scorso anno. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Ferrari, servono chiavi in mano al team principal

Carlo Vanzini

Mercedes aprirà nuovo ciclo? Il parere di Sky F1

VIDEO COMMENTO

La Mercedes ha conquistato a Interlagos il Mondiale Costruttori per la nona volta nella sua...

Per Kimi ora è importante finire bene la stagione

Matteo Bobbi

Kimi: "Bene il Costruttori, ma deluso dalla gara"

mercedes

Kimi Antonelli commenta il GP del Brasile, chiuso al 5° posto ma con il titolo Costruttori per la...

Leclerc: "Avuto il passo solo per pochi giri"

ferrari

Charles Leclerc commenta il complicato GP del Brasile: "Come avevo già detto, da 9 anni a questa...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS