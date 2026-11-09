Oscar Piastri si è separato dal suo team di management, guidato dall'ex pilota della Red Bull Mark Webber e dalla sua compagna Ann Webber. Una dichiarazione congiunta ha affermato che le due parti hanno "concordato reciprocamente di porre fine al loro accordo". Piastri, che sta disputando la sua quarta stagione in F1 e che occupa il 7° posto nel Mondiale, ha detto: "Vorrei ringraziare Mark e Ann per tutto il loro supporto e i loro consigli nel corso degli anni. La loro guida è stata inestimabile, in particolare nell'affrontare l'inizio della mia carriera in F1". L'ex pilota di Red Bull, Williams e Jaguar, Mark Webber, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo cruciale negli anni formativi della carriera di Oscar e di averlo portato in F1 in modo che potesse competere fin da subito nelle prime posizioni. In seguito al nostro ridotto coinvolgimento in pista in questa stagione, abbiamo concordato collettivamente che questo sia il momento opportuno per concludere il nostro accordo di management. Ciò consentirà a Oscar di consolidare i suoi successi nell'ambito di una nuova struttura di gestione, e a noi di intraprendere le nostre nuove attività. Auguriamo a Oscar il meglio per una lunga e vincente carriera". I Webber hanno iniziato a lavorare con Piastri nel 2019, portandolo dalle categorie minori alla McLaren, con la quale ha sfiorato il titolo mondiale lo scorso anno.