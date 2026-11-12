Kimi Antonelli, la conferenza stampa a San Marino LIVE
Dopo la vittoria del Mondiale di Formula 1 con la Mercedes, Kimi Antonelli incontra la stampa a San Marino insieme al team principal Toto Wolff. Segui la conferenza stampa in diretta con il nostro liveblog. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW
Tra pochi minuti inizia la conferenza stampa di Kimi Antonelli
I record di precocità di Kimi
- Più giovane campione: 20 anni e 68 giorni
- Più giovane poleman (19 anni e 6 mesi)
- Più giovane leader del Mondiale (19 anni e 7 mesi)
- Più giovane a centrare un Grand Chelem (19 anni e 9 mesi)
Non solo Kimi: i protagonisti della Mercedes
Oltre al titolo piloti vinto con Antonelli, la Mercedes conferma il suo straordinario 2026 con il Mondiale costruttori. Scopriamo i protagonisti dietro a questo trionfo: l'organigramma della scuderia
Mercedes vince il Mondiale costruttori: chi c'è dietro al successoVai al contenuto
Antonelli guida i trend sportivi online
Nell'analisi dei trend di readership condotta nell'ultima settimana da Taboola, Kimi Antonelli ha registrato 224 mila pageviews. In crescita la nazionale di calcio con 184 mila pageviews. Jannik Sinner, nonostante lo stop per infortunio e l'assenza dalle competizioni per quasi mezzo 2026, fa segnare 111 mila pageviews. L'analisi prende in esame le visualizzazioni di pagina (pageviews) registrate da Taboola Newsroom in Italia nel periodo compreso tra 05/11 e 11/11
Kimi campione, la sua stagione fin qui
Kimi Antonelli ha vinto il titolo di F1 2026 in Messico con quattro gare d'anticipo ma com'è andata la sua stagione? Scopriamo i numeri principali
- Posizione in classifica: 1° con 390 punti (111 punti di vantaggio su Max Verstappen, secondo a quota 279)
- Vittorie. 9 (Cina, Giappone, Miami, Canada, Monaco, Belgio, Italia, Spagna e Stati Uniti)
- Podi: 16 (9 vittorie, 3 secondi posti, 4 terzi posti)
- Pole position: 7 (Cina, Giappone, Miami, Monaco, Gran Bretagna, Belgio, Stati Uniti)
- Gare fuori dai punti: 2 (ritiro a Barcellona e 15° posto a Silverstone)
La festa Mercedes a Brackley con Kimi tricolore
Dopo la conquista del titolo piloti con Antonelli e di quello costruttori, la Mercedes si è riunita nella sede di Brackley in Inghilterra per celebrare la doppietta iridata. Le FOTO con tutti i membri del team e Kimi con i capelli tricolore
FOTO. Kimi tricolore crea 'scompiglio' alla festa MercedesVai al contenuto
Capelli tricolore per il Mondiale
L'aveva promesso, alla fine l'ha fatto davvero. Kimi Antonelli si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tricolore. Incredulo Toto Wolff, che dopo alcuni secondi di silenzio gli chiede: "Ma hai pagato per questo?". E anche Russell resta senza parole... Guarda il VIDEO della Mercedes
VIDEO. Kimi Antonelli l'ha fatto davvero: capelli tricolori e Toto Wolff reagisce cosìVai al contenuto
L'accoglienza della torre di controllo a Bologna
Anche il controllore di volo ha voluto salutare Antonelli: "Il personale di Enav saluta Kimi Antonelli, il nuovo campione di Formula 1, grande Kimi!". Guarda il VIDEO
La torre di controllo accoglie così Antonelli a Bologna: 'Grande Kimi!'. VIDEOVai al contenuto
Kimi: "Punto alla decima vittoria, sogno di ripetermi nel 2027"
Atterrato in Italia lunedì sera dopo la tripletta di gare in America che l'ha visto vincere il titolo, Antonelli ha commentato: "Non vedo l'ora di mangiare un piatto di tagliatelle. Andrò allo stadio per il Bologna e a vedere la Virtus". Leggi e guarda il VIDEO l'intervista completa
Antonelli: 'Punto a vincere la decima gara, sogno di ripetermi nel 2027'. VIDEOVai al contenuto
Kimi campione: lo speciale di Sky Sport
Dopo la vittoria del titolo in Messico, rivivi tutte le emozioni della stagione di Kimi Antonelli con lo speciale a cura di Sky Sport
Kimi Antonelli campione del mondo F1 2026, foto, video, news | Sky Sport | Sky SportVai al contenuto
Il legame tra Kimi e San Marino
Kimi Antonelli ha un legame molto stretto con San Marino, dove vive dal 2024. Il giovane bolognese ha molti amici nella zona e San Marino è anche il luogo dove ha sede la scuderia Akm Motorsport guidata dal padre Marco
Giornata speciale per Kimi Antonelli: oggi alle ore 11 il nuovo campione del mondo di Formula 1 parla in conferenza stampa a San Marino insieme al team principal Mercedes Toto Wolff. Segui tutte le dichiarazioni, le emozioni post-titolo e gli aggiornamenti in tempo reale nel nostro liveblog