Hamilton, team radio con l'ingegnere Ferrari nel Gp Brasile: "Dove sono ora?". VIDEOferrari
Interlagos da dimenticare per la Ferrari e per Lewis Hamilton, che ha chiuso 9° dopo una super partenza. Il britannico a un certo punto si era 'smarrito', non conoscendo la sua posizione in pista dopo la sosta ai box e ha chiesto informazioni al muretto. Guarda il VIDEO con i team radio e il commento di Matteo Bobbi. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW
Il GP del Brasile ha visto la Ferrari fuori dai giochi per la vittoria. Leclerc ha chiuso all'8° posto (penalizzato per un sorpasso su Lawson), Hamilton subito dietro (9°) dopo una partenza da videogame, che l'ha visto superare ben 11 macchine nel solo primo giro. Il britannico è stato anche protagonista di alcuni team radio che hanno fatto discutere. Sua la scelta di restare in pista con la pioggia, come confermato dopo la gara ai giornalisti: "Ho deciso io di continuare, l'ultima comunicazione parlava di condizioni stabili e pensavo di farcela. Chiedo scusa al team per questo". Lewis infatti ha continuato a girare quando la maggior parte degli altri piloti stava rientrando ai box per montare gomme da bagnato.
Approfondimento
Hamilton: "Deciso io la strategia, scusa al team"
Hamilton rientra in pista e chiede: "Dove sono ora?"
Lewis è poi riuscito molto faticosamente a rientrare ai box per montare gomma Intermedia, rischiando anche di finire a muro. Una volta tornato in pista, ha chiesto al suo ingegnere di pista Santi via radio: "Dove sono ora?". "Non so", la risposta dai box. Poi la nuova comunicazione dal garage: "Norris". Hamilton, dopo la sosta, era infatti finito dietro a Lando Norris, in quel momento in testa alla gara. Il britannico era quindi stato doppiato dal pilota della McLaren, che poi vincerà il GP del Brasile.