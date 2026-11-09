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Hamilton, team radio con l'ingegnere Ferrari nel Gp Brasile: "Dove sono ora?". VIDEO

ferrari

Interlagos da dimenticare per la Ferrari e per Lewis Hamilton, che ha chiuso 9° dopo una super partenza. Il britannico a un certo punto si era 'smarrito', non conoscendo la sua posizione in pista dopo la sosta ai box e ha chiesto informazioni al muretto. Guarda il VIDEO con i team radio e il commento di Matteo Bobbi. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS - SPECIALE KIMI

Il GP del Brasile ha visto la Ferrari fuori dai giochi per la vittoria. Leclerc ha chiuso all'8° posto (penalizzato per un sorpasso su Lawson), Hamilton subito dietro (9°) dopo una partenza da videogame, che l'ha visto superare ben 11 macchine nel solo primo giro. Il britannico è stato anche protagonista di alcuni team radio che hanno fatto discutere. Sua la scelta di restare in pista con la pioggia, come confermato dopo la gara ai giornalisti: "Ho deciso io di continuare, l'ultima comunicazione parlava di condizioni stabili e pensavo di farcela. Chiedo scusa al team per questo". Lewis infatti ha continuato a girare quando la maggior parte degli altri piloti stava rientrando ai box per montare gomme da bagnato. 

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Hamilton: "Deciso io la strategia, scusa al team"

Hamilton rientra in pista e chiede: "Dove sono ora?"

Lewis è poi riuscito molto faticosamente a rientrare ai box per montare gomma Intermedia, rischiando anche di finire a muro. Una volta tornato in pista, ha chiesto al suo ingegnere di pista Santi via radio: "Dove sono ora?". "Non so", la risposta dai box. Poi la nuova comunicazione dal garage: "Norris". Hamilton, dopo la sosta, era infatti finito dietro a Lando Norris, in quel momento in testa alla gara. Il britannico era quindi stato doppiato dal pilota della McLaren, che poi vincerà il GP del Brasile. 

Approfondimento

Hamilton, partenza da videogame: ne sorpassa 11!

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