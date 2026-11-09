Interlagos da dimenticare per la Ferrari e per Lewis Hamilton, che ha chiuso 9° dopo una super partenza. Il britannico a un certo punto si era 'smarrito', non conoscendo la sua posizione in pista dopo la sosta ai box e ha chiesto informazioni al muretto. Guarda il VIDEO con i team radio e il commento di Matteo Bobbi. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

Il GP del Brasile ha visto la Ferrari fuori dai giochi per la vittoria. Leclerc ha chiuso all'8° posto (penalizzato per un sorpasso su Lawson), Hamilton subito dietro (9°) dopo una partenza da videogame, che l'ha visto superare ben 11 macchine nel solo primo giro. Il britannico è stato anche protagonista di alcuni team radio che hanno fatto discutere. Sua la scelta di restare in pista con la pioggia, come confermato dopo la gara ai giornalisti: "Ho deciso io di continuare, l'ultima comunicazione parlava di condizioni stabili e pensavo di farcela. Chiedo scusa al team per questo". Lewis infatti ha continuato a girare quando la maggior parte degli altri piloti stava rientrando ai box per montare gomme da bagnato.