Introduzione
Dopo il terzo periodo di analisi (e l'ultimo per il 2026), i valori in campo rimangono invariati: Red Bull Powertrains è ancora la miglior Power Unit, seguita da Mercedes. Ferrari, invece, è più staccata. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Cos'è l'Aduo
L'acronimo Aduo sta per Additional Development and Upgrade Opportunities (Opportunità Addizionali di Sviluppo e Aggiornamento).
Per evitare che un fornitore di Power Unit rimanga indietro senza possibilità di recuperare, la Fia misura le prestazioni del motore termico (Ice). Se l'Ice di un fornitore è più lento di almeno il 2% rispetto al miglior motore della griglia, la FIA gli concede:
- Possibilità di introdurre aggiornamenti extra alla Power Unit sia nel 2026 che nel 2027
- Più ore al banco prova per sviluppare
- Un aumento del tetto di spesa per coprire i costi di questi sviluppi
La stagione è divisa in tre finestre di valutazione:
- Gare 1-6 (fino al GP del Canada)
- Gare 7-11 (fino al GP d'Ungheria)
- Gare 12-18 (dal GP d'Olanda al GP degli Stati Uniti ad Austin)
I risultati dell'analisi del terzo periodo
- I valori in campo relativi all'Ice si sono evoluti, ma nessun fornitore ha ottenuto nuove concessioni rispetto a quelle già assegnate
- I valori esatti restano strettamente riservati tra la Fia e i singoli fornitori
I valori in campo
Dal momento che anche il secondo periodo di analisi non aveva portato nuove concessioni, rimangono in vigore i risultati del primo periodo:
- Red Bull Powertrains: è il motore di riferimento
- Mercedes: è nel range 2-4% di distacco dalla vetta. Ha ottenuto 1 omologazione extra nel 2026 e 1 nel 2027
- Ferrari, Audi e Honda: risultano oltre il 4% di gap rispetto al miglior Ice. Hanno ottenuto il massimo delle concessioni: 2 omologazioni extra nel 2026 e 2 nel 2027
I prossimi step per il futuro
- Nikolas Tombazis, direttore delle monoposto per la Fia, ha dichiarato: "Nell'ambito della revisione dell'Aduo di quest'anno, la Fia ha condotto un'analisi approfondita. Sulla base della qualità dei dati e della solidità del processo di valutazione, siamo fiduciosi riguardo ai nostri riscontri e alle conclusioni raggiunte. Il primo anno di applicazione ha inoltre rafforzato la nostra convinzione che il concetto di Aduo sia quello giusto per la Formula 1. Tuttavia, è importante che il sistema continui a evolversi per garantire che rimanga efficiente, pertinente e all'altezza del suo scopo. A tal fine, abbiamo lavorato a stretto contatto con i costruttori di Power Unit e con le squadre per esplorare perfezionamenti della metodologia che supporteranno la costante efficacia dell'Aduo nelle prossime stagioni"
- Il prossimo periodo di revisione ripartirà nel 2027, analizzando le prime 6 gare (dal Bahrain a Miami)