Introduzione

Dopo il terzo periodo di analisi (e l'ultimo per il 2026), i valori in campo rimangono invariati: Red Bull Powertrains è ancora la miglior Power Unit, seguita da Mercedes. Ferrari, invece, è più staccata. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE