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Kimi Antonelli, capelli tricolore per vittoria del titolo Mondiale di Formula 1. VIDEO

'made in italy'

L'aveva promesso, alla fine l'ha fatto per davvero. Kimi Antonelli si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tricolore. Incredulo Toto Wolff, che dopo alcuni secondi di silenzio gli chiede: "Ma hai pagato per questo?". E anche Russell resta senza parole... Guarda il VIDEO diffuso dai social della Mercedes. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW

IL CALENDARIO - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

L'aveva promesso appena rientrato in Italia: "Mi farò i capelli tricolore per festeggiare il titolo Mondiale". Kimi Antonelli l'ha fatto per davvero e si è presentato a Brackley (sede della Mercedes F1) con i capelli tinti di verde, bianco e rosso. Con il sorriso stampato in faccia, il neo iridato si è preso i complimenti dei dipendenti Mercedes e anche qualche sfottò. Fino all'arrivo dal boss Toto Wolff, che dopo essere rimasto in silenzio per alcuni secondi ed essersi accertato che fosse realmente la bandiera italiana, lo ha bonariamente preso in giro: "Hai pagato per farlo?". Da vedere, nel video condiviso dai social della scuderia, anche la reazione di George Russell. Ora la domanda che tutti si pongono: Kimi li terrà fino a Las Vegas? 

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