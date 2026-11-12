Il campione di Formula 3 2026 Ugo Ugochukwu compie il salto in Formula 2 con il team Campos nel 2027. Il passo logico dopo una stagione eccezionale in cui ha ottenuto 2 vittorie e 7 podi, contribuendo alla riconferma del titolo squadre da parte di Campos e vincendo a inizio anno anche il Formula Regional Oceania Trophy. Il suo palmares vanta anche il Campionato Euro 4 del 2023 e il Gran Premio di Macao del 2024. "Sono pronto a fare il passo successivo e a lottare per ottenere ulteriori successi", ha dichiarato il classe 2007 americano (con origini italiane). Il team principal Adrian Campos ha aggiunto: "Ugo è un pilota di eccezionale talento con un potenziale enorme. Abbiamo potuto constatare di persona le sue capacità, la sua professionalità e il suo continuo miglioramento. Per questo motivo, affrontiamo il suo debutto in Formula 2 nel 2027 con grande ottimismo".