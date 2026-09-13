Introduzione

L'ultimo atto del Mondiale di Formula 3 sul nuovo tracciato del MadRing a Madrid ha consacrato Ugo Ugochukwu come nuovo campione della categoria. Il diciottenne statunitense del team Campos Racing, secondo al traguardo, si è aggiudicato il titolo al termine di un finale di stagione ad alta intensità, completando una rimonta iridata che lo proietta direttamente nell'élite dei prospetti verso la Formula 1. Qui la sua storia e la curiosità sulla sua altezza 'atipica' nel motorsport che ha rappresentato una vera sfida ingegneristica per i team



UGO UGOCHUKWU CAMPIONE FORMULA 3 - CLASSIFICHE FINALI