F3, chi è Ugo Ugochukwu: il gigante americano (un po' italiano) che ha vinto il campionatoIL PROFILO
Introduzione
L'ultimo atto del Mondiale di Formula 3 sul nuovo tracciato del MadRing a Madrid ha consacrato Ugo Ugochukwu come nuovo campione della categoria. Il diciottenne statunitense del team Campos Racing, secondo al traguardo, si è aggiudicato il titolo al termine di un finale di stagione ad alta intensità, completando una rimonta iridata che lo proietta direttamente nell'élite dei prospetti verso la Formula 1. Qui la sua storia e la curiosità sulla sua altezza 'atipica' nel motorsport che ha rappresentato una vera sfida ingegneristica per i team
UGO UGOCHUKWU CAMPIONE FORMULA 3 - CLASSIFICHE FINALI
Quello che devi sapere
UGO UGOCHUKWU, CAMPIONE USA UN PO' ITALIANO
- Nato a New York il 23 aprile 2007 da padre italiano (il designer Luca Orlandi) e madre nigeriana (la celebre supermodella Oluchi Onweagba), Ugo ha mosso i primi passi nel karting europeo imponendosi sin da giovanissimo con il titolo CIK-FIA European Championship in classe OKJ. Entrato presto nel programma giovanile McLaren, ha confermato il suo talento vincendo nel 2024 il prestigioso Gran Premio di Macao. Nel 2026, dopo il passaggio a Campos Racing, ha intrapreso una stagione di F3 da assoluto protagonista fino al secondo posto nell’ultima gara in Spagna che, assieme all’ottavo del rivale Slater, gli ha consegnato il titolo.
IL DUELLO SPALLA A SPALLA CON FREDDIE SLATER
Il campionato 2026 della Formula 3 si è trasformato in una sfida appassionante tra Ugochukwu e il giovane talento britannico Freddie Slater (Trident).
- L'inseguimento e il sorpasso: dopo essere stato all'inseguimento per buona parte della stagione, Ugochukwu ha concretizzato la rimonta nel finale di campionato.
- Parità prima dell'atto finale: drrivati a Madrid, i due piloti si trovavano appaiati in cima alla classifica generale a quota 141 punti prima dell'ultima gara della domenica.
- Il successo a Madrid è arrivato nell'ultima gara di domenica. sfruttando u weekend da dimenticare per Slater. Come detto, gli è bastato il secondo posto alle spalle di Taponen per centrare il trionfo.
UN GIGANTE DENTRO L'ABITACOLO
- Tra gli elementi più singolari del profilo di Ugochukwu c'è la sua conformazione fisica: con i suoi 192 cm d'altezza (oltre 6 piedi e 3 pollici), è uno dei piloti più alti in assoluto nel panorama delle monoposto ad ruote scoperte.
- Ereditata la statura dalla madre Oluchi, l'altezza ha rappresentato una vera sfida ingegneristica per i team: adattare la posizione di guida in una scocca di Formula 3 — dove lo spazio nell'abitacolo è ridotto ai minimi termini — richiede una personalizzazione maniacale di sedile e pedaliere per non penalizzare il baricentro o l'aerodinamica attorno al casco. Superare questo limite fisico a suon di prestazioni rende il suo titolo iridato ancora più eccezionale