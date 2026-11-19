Siparietto curioso (e anche un po’ inquietante) nel paddock di Las Vegas per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, neocampione del modo, si è ritrovato faccia a faccia con un robot umanoide capace di replicare in tempo reale ogni suo gesto e movimento, regalando un momento esilarante fatto di stupore, risate e prove di sincronia. Un incontro ravvicinato tra talento umano e tecnologia che ha subito conquistato l'attenzione dei social. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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