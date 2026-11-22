GP Las Vegas
Fine
Qualifiche 3
- 1.A. Antonelli
- 2.M. Verstappen
- 3.G. Russell
GP Las Vegas
Fine
Qualifiche 3
Formula 1, GP Las Vegas: la diretta live dagli Usa
Terzultimo atto del Mondiale 2026, in Nevada il Gran Premio di Formula 1 scatta alle 5 con Verstappen davanti a tutti. Con lui c'è Russell in prima fila. In seconda Norris-Hadjar. Kimi stampa il migliore tempo ma retrocede al sesto per una pealità. Più dietro le Ferrari, con Leclerc 10° e Hamilton 11°. La gara è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
L'approfondimento da non perdere con Race Anatomy
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi LIVE su Sky Sport F1
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy