Terzultimo atto del Mondiale 2026, in Nevada il Gran Premio di Formula 1 scatta alle 5 con Verstappen davanti a tutti. Con lui c'è Russell in prima fila. In seconda Norris-Hadjar. Kimi stampa il migliore tempo ma retrocede al sesto per una pealità. Più dietro le Ferrari, con Leclerc 10° e Hamilton 11°. La gara è live su Sky e in streaming su NOW

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