Confronto FIA-piloti: nuove idee su penalità tra restituzione dI posizione e retrocessioniLUSAIL
Introduzione
A Lusail, in Qatar, la riunione tra la FIA e i piloti di Formula 1 ha messo sul tavolo la coerenza delle decisioni dei commissari dopo i casi controversi del finale di stagione, inclusi gli episodi che hanno coinvolto Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Dal confronto - condotto anche con un formato interattivo su episodi reali del 2026 - è emersa una forte convergenza di vedute, senza richieste di stravolgere le linee guida ma con l'ipotesi di nuove sanzioni per i tagli in sorpasso, come la restituzione immediata della posizione o la perdita di una casella a fine gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
LINEE GUIDA SU SANZIONI E SORPASSI, IL VERTICE A LUSAIL
Il vertice al Lusail International Circuit arriva in una fase cruciale del campionato, all'indomani dell'annuncio della FIA sull'introduzione dei commissari permanenti dal 2027 per ridurre le difformità di giudizio. Secondo quanto riferito dai piloti - tra cui Andrea Kimi Antonelli, intervenuto dopo il confronto - il clima in sala è stato particolarmente allineato tra chi scende in pista e chi giudica gli episodi.
COME GESTIRE I VATAGGI TRATTI DAL TAGLIO DI CURVA
L'attenzione si è concentrata su come sanzionare i vantaggi ottenuti uscendo dal tracciato o tagliando una curva durante un attacco, evitando che una penalità di tempo venga neutralizzata dal passo gara. Tra le ipotesi emerse spicca il ritorno alla richiesta rapida di cedere la posizione o l'introduzione di una sanzione che faccia perdere una posizione garantita all'arrivo, al posto o in affiancamento alle classiche penalità a cronometro, sullo sfondo delle discussioni legate ai recenti episodi in Messico e a Las Vegas.
IL CONFRONTO SUI CASI FERRARI
Al centro del dibattito entrano gli episodi recenti che hanno visto protagonisti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, tra duelli al limite, contatti e sanzioni contestate.
ANALISI INTERATTIVA DEGLI EPISODI
La Federazione sottopone ai piloti casi reali del campionato in un formato interattivo per raccogliere letture condivise su quando scatta la colpa e quando resta l'incidente di gara.
NUOVE IPOTESI DI SANZIONE
Sul tavolo anche l'idea di penalità legate al posizionamento finale - come perdere una casella all'arrivo - in vista del 2027 e dell'arrivo dei commissari permanenti.