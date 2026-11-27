Introduzione

A Lusail, in Qatar, la riunione tra la FIA e i piloti di Formula 1 ha messo sul tavolo la coerenza delle decisioni dei commissari dopo i casi controversi del finale di stagione, inclusi gli episodi che hanno coinvolto Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Dal confronto - condotto anche con un formato interattivo su episodi reali del 2026 - è emersa una forte convergenza di vedute, senza richieste di stravolgere le linee guida ma con l'ipotesi di nuove sanzioni per i tagli in sorpasso, come la restituzione immediata della posizione o la perdita di una casella a fine gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP QATAR: LA DIRETTA DELLE LIBERE 1