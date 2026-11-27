LECLERC: "CERCHIAMO SOLUZIONI, MA NON PARLO" - Dopo le tensioni riesplose a Las Vegas con il contatto con Hamilton, Leclerc è tornato a parlarne in Qatar: "Siamo piloti forti che vogliono vincere. Purtroppo, di recente troppi eventi si sono verificati. Consapevole della posizione di Vasseur, devo accettarlo. Soluzione? Non posso approfondire e parlare delle regole d’ingaggio, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare problemi il più possibile. Lo stiamo facendo ma non posso parlarne"