Formula 1, GP Qatar: la diretta delle prove libere a Lusail
In pista a Lusail per le prime prove libere del GP del Qatar, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il campione del mondo Antonelli cerca la decima vittoria stagionale, ma c'è da fare i conti con un Verstappen in grande spolvero con la Red Bull dopo Las Vegas. E poi, sotto la lente d'ingrandimento c'è la Ferrari dopo le ultime tensioni Leclerc-Hamilton. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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Cosa è successo a Las Vegas tra Leclerc e Hamilton
LECLERC: "CERCHIAMO SOLUZIONI, MA NON PARLO" - Dopo le tensioni riesplose a Las Vegas con il contatto con Hamilton, Leclerc è tornato a parlarne in Qatar: "Siamo piloti forti che vogliono vincere. Purtroppo, di recente troppi eventi si sono verificati. Consapevole della posizione di Vasseur, devo accettarlo. Soluzione? Non posso approfondire e parlare delle regole d’ingaggio, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare problemi il più possibile. Lo stiamo facendo ma non posso parlarne"
PER LEWIS E' TUTTO OK - Hamilton arriva in Qatar con energie positive e un solo obiettivo dichiarato: raccogliere il massimo dei punti per difendere il secondo posto nel Costruttori. Sul confronto con Leclerc dopo gli episodi di Las Vegas, smentisce tensioni interne o analogie con i trascorsi insieme a Nico Rosberg e Fernando Alonso, chiarendo che il dialogo è stato costruttivo e che la squadra resta libera di lottare. L'INTERVISTA
LE TENSIONI LECLERC-HAMILTON - Sembrava la coppia dei sogni destinata a riportare il titolo a Maranello, ma la convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc si è trasformata in un equilibrio sempre più precario. Dai riflettori monopolizzati dal sette volte iridato al suo sbarco in rosso nel gennaio 2025, con il monegasco relegato in secondo piano, fino alle tensioni tecniche del biennio 2025-2026 culminate nel clamoroso autoscontro sotto le luci del Nevada: ripercorriamo le tappe la parabola di un rapporto nato sotto i migliori auspici e finito nella ghiaia delle polemiche. LA RICOSTRUZIONE
IL BILANCIO ROSSO - La Ferrari chiuderà la stagione 2026 di Formula 1 senza un titolo. L'ultimo mondiale piloti risale al 2007 con Kimi Raikkonen, mentre quello costruttori al 2008. In questi 20 anni in Ferrari ci sono stati 10 piloti, 6 team principal e 3 presidenti per un totale di 58 vittorie e 3 mondiali (uno piloti e due costruttori). Di seguito il bilancio completo. I DETTAGLI
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA:
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
- Giri del GP: 57
LA GRIGLIA DEL 2027 -Haas l'ultimo team ad aver definito con il rinnovo di Ollie Bearman i propri piloti per il 2027. Ora il quadro è completo: ecco la griglia di partenza del Mondiale 2027. LE COPPIE DEL PROSSIMO MONDIALE
MOTOGP, MARC MARQUEZ ANNUNCIA IL RITIRO: LE NEWS LIVE
Marc Marquez ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla MotoGP. Dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale in carriera domenica scorsa a Portimao, il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha deciso di chiudere la sua straordinaria avventura nel Motomondiale al termine di questa stagione. Il Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica 29 novembre al Circuit Ricardo Tormo rappresenterà dunque l'ultima gara in carriera per il numero 93, che lascia le corse da campione del mondo in carica. LA DIRETTA
METEO - Sole pieno e massima di 28°C a Lusail, nella giornata più ventosa del weekend (circa 13 km/h da nord-ovest); i piloti affrontano il passaggio dalla luce pomeridiana delle FP1 alle condizioni decisamente più fresche della notte nelle FP2.
FIA E BUDGET CAP - Si sono concluse le verifiche della FIA sul budget cap 2025 di Formula 1. La Williams dovrà pagare una multa e avrà una riduzione dell'attività di sviluppo consentita in galleria del vento e attraverso le simulazioni CFD. Sanzione pecuniaria anche per l'Alpine per una violazione procedurale.
GOMME - Per il GP Qatar a Lusail, Pirelli porta le tre mescole più dure della gamma - C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft) - e introduce in accordo con la FIA un limite massimo di 27 giri per ogni singolo set di pneumatici. Una misura precauzionale dettata dalle elevate sollecitazioni energetiche e termiche del tracciato qatariota che, sui 57 giri previsti, renderà obbligatoria per tutti una strategia ad almeno due soste.
Prendete appunti: non vi faremo perdere nulla del GP Qatar
Scattato un nuovo weekend ricco di motori da non perdere suSkyein streaming su NOW. La F1 torna in pista per il penultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio del Qatar, in programmada oggi, giovedì 26, a domenica 29 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30, la seconda alle 18. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 17, al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2.
Così vi raccontiamo tutto sulla F1: il nostro team
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria.
Race Anatomy l'approfondimeto post GP da non perdere!
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 11.55: F1 – Prove Libere
- Ore 14.15: Paddock Live
- Ore 14.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 15.55: F2 – Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Prove Libere 2
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato su Sky Sport F1
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 17.35: F2 – Sprint Race
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Qualifiche
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.45: Paddock Live Show
Il programma di domenica su Sky Sport F1
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy
Su Sky Sport 24 e Skysport.it tutti gli aggiorname
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.