F1, l'immenso Alberto Ascari: la sua straordinaria, epica ma anche tragica storia

Introduzione

Alberto Ascari, soprannominato affettuosamente "Ciccio" per la sua corporatura robusta, è stato uno dei più grandi miti dell'automobilismo mondiale e l'ultimo italiano a vincere un Campionato Mondiale di Formula 1. Nato a Milano nel 1918, ereditò la passione per la velocità dal padre Antonio Ascari, celebre pilota degli anni '20. La carriera fu un susseguirsi di trionfi straordinari, segnati dal profondo legame con Enzo Ferrari e da un dominio tecnico impressionante che lo portò a conquistare due titoli iridati consecutivi nel 1952 e nel 1953. La sua vita si concluse tragicamente a soli 36 anni sul circuito di Monza nel 1955, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport. Ecco la ricostruzione dei momenti chiave della sua carriera attraverso sei tappe fondamentali