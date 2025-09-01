F1, GP Italia: dal 1922 ad oggi, i leggendari vincitori a Monza. L'ABO D'OROALBO D'ORO
Introduzione
È dal 1922 che l'Autodromo di Monza ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1, comunemente noto come Gran Premio di Monza. Hanno fatto eccezione solo quattro edizioni: quelle del 1937, 1947,1948 e 1980. DI seguito, l'albo d’oro di tutti i piloti F1 (e le vetture) che hanno vinto in pista e fatto la storia nel Tempio della velocità mondiale. Il campionato in Italia dal 5 al 7 settembre: live su Sky e in streaming su NOW
ANNI VENTI/TRENTA
- 10/09/1922: Pietro Bordino su Fiat 80
- 09/09/1923: Carlo Salamano su Fiat 805
- 19/10/1924: Antonio Ascari su Alfa Romeo P2
- 06/09/1925: Gastone Brilli-Peri su Alfa Romeo P2
- 05/09/1926: Louis Charavel su Bugatti 39A
- 04/09/1927: Robert Benoist su Delage 15 S8
- 09/09/1928: Louis Chiron su Bugatti 27A
- 24/05/1931: Campari e Nuvolari su Alfa Romeo 8C
- 05/06/1932: Tazio Nuvoalri su Alfa Romeo P3
- 10/09/1933: Luigi Fagioli su Alfa Romeo P3
- 09/09/1934: Luigi Fagioli / Rudolph Caracciola su Mercedes W25
- 08/09/1935: Hans Stuck su Auto Union B
- 13/09/1936: Bernd Rosemeyer su Auto Union C
- 11/09/1938: Tazio Nuvolari su Auto Union C
ANNI QUARANTA/CINQUANTA
- 11/09/1949: Alberto Ascari su Ferrari 125
- 03/09/1950: Nino Farina su Alfa Romeo 159
- 16/09/1951: Alberto Ascari su Ferrari 375
- 07/09/1952: Alberto Ascari su Ferrari
- 13/09/1953: Juan Manuel Fangio su Maserati A6 GCM
- 05/09/1954: Juan Manuel Fangio su Mercedes W 196
- 11/09/1955: Juan Manuel Fangio su Mercedes W 196
- 02/09/1956: Stirling Moss su MAserati 250F
- 08/09/1957: Stirling Moss su Vanwall VW5
- 07/09/1958: Tony Brooks su Vanwall VW5
- 13/09/1959: Stirling Moss su Cooper T51
ANNI SESSANTA/SETTANTA
- 04/09/1960: Phil Hill su Ferrari 256
- 10/09/1961: Phill Hill su Ferrari 156
- 16/09/1962: Graham Hill su BRM P57
- 08/09/1963: Jim Clark su Lotus 25
- 06/09/1964: John Surtees su Ferrari 158
- 12/09/1965: Jackie Stewart su BRM P261
- 04/09/1966: Ludovico Scarfiotti su Ferrari 312
- 10/09/1967: John Surtees su Honda RA300
- 08/09/1968: Denny Hulme su McLaren M7A
- 07/09/1969: Jackie Stewart su Matra Ford MS80
- 06/09/1970: Clay Regazzoni su Ferrari 312b
- 05/09/1971: Peter Gethin su BRM P153
- 10/09/1972: Emerson Fittipaldi su Lotus 72D
- 08/09/1973: Ronnie Peterson su Lotus 72D
- 08/09/1974: Ronnie Peterson su Lotus 72 E
- 07/09/1975: Niki Lauda su Ferrari 312 T
- 12/09/1976: Ronnie Peterson su March 761
- 11/09/1977: Mario Andretti su Lotus 78
- 10/09/1978: Niki Lauda su Brabham BT46
- 09/09/1979: Jody Scheckter: Ferrari 312 T4
ANNI OTTANTA/NOVANTA
- 13/09/1981: Alain Prost su Renault RE30
- 12/09/1982: Renè Arnoux su Renault RE30B
- 11/09/1983: Nelson Piquet su Brabham BT52
- 09/09/1984: Niki Lauda su McLaren MP4/2
- 08/09/1985: Alain Prost su McLaren MP4/2B
- 07/09/1986: Nelson Piquet su Williams FW11
- 06/09/1987: Nelson Piquet su Williams FWIIB
- 11/09/1988: Gerhard Berger su Ferrari FI-87/88C
- 10/09/1989: Alain Prost su McLaren Mp4/5
- 09/09/1990: Ayrton Senna su McLaren MP4/5B
- 08/09/1991: Nigel Mansell su Williams FW14
- 13/09/1992: Ayrton Senna su McLaren MP4/7A
- 12/09/1993: Damon Hill su Williams FW15C
- 11/09/1994: Damon Hill su Williams FW16
- 10/09/1995: Johnny Herbert su Benetton B195
- 08/09/1996: Michael Schumacher su Ferrari F310/2
- 07/09/1997: David Coulthard su McLaren MP4/12
- 13/09/1998: Michael Schumacher su Ferrari F300
- 12/09/1999: Heinz-Harald Frentzen su Jordan 199
DAL 2000 AL 2010
- 10/09/2000: Michael Schumcher su Ferrari F1 2000
- 16/09/2001: Juan Pablo Montoya su Williams FW23
- 15/09/2002: Rubens Barrichello su Ferrari F2002
- 14/09/2003: Michael Schumacher su Ferrari F2003-GA
- 12/09/2004: Rubens Barrichello su Ferrari F2004
- 04/09/2005: Juan Pablo Montoya su McLaren MP4/20
- 10/09/2006: Michael Schumacher su Ferrari 248 F1
- 09/09/2007: Fernando Alonso su McLaren MP4/22
- 14/09/2008: Sebastian Vettel su Scuderia Toro Rosso STR3
- 13/09/2009: Rubens Barrichello su Brawn GP BGP 001
- 12/09/2010: Fernando Alonso su Ferrari F10
DAL 2011 A OGGI
- 11/09/2011: Sebastian Vettel su Red Bull RB7
- 09/09/2012: Lewis Hamilton su McLaren MP4/27
- 08/09/2013: Sebastian Vettel su Red Bull RB9
- 07/09/2014: Lewis Hamilton su Mercedes W05 Hybrid
- 06/09/2015: Lewis Hamilton su Mercedes W06 Hybrid
- 04/09/2016: Nico Rosberg su Mercedes W07 Hybrid
- 03/09/2017: Lewis Hamilton su Mercedes W08 EQ Power+
- 02/09/2018: Lewis Hamilton su Mercedes W09 EQ Power+
- 08/09/2019: Charles Leclerc su Ferrari SF90
- 06/09/2020: Pierre Gasly su AlphaTauri AT01
- 12/09/2021: Danliel Riciardo su McLaren MCL35M
- 11/09/2022: Max Verstappen su Red Bull RB18
- 03/09/2023: Max Verstappen su Red Bull RB19
