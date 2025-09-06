Q1, CLASSIFICA LIVE:
A Monza è tempo di assegnre la sedicesima pole position della stagione di Formula 1. Speranze Ferrari dopo il buon andamento delle prove libere, ma le favorite restano le McLaren. Il via alle 16, live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Monza! Pronti ad andare a caccia della pole? Seguiremo con voi le qualifiche del GP d'Italia 2025 con la diretta sul canale 207 e qui , giro dopo giro, con il monitor dei tempi. Su i motori! Si corre a casa nostra!
Hadjar: warning per non aver seguito le note della Direzione Gara nelle terze libere. Qui il comunicato FIA.
CIRCUITO. Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. L'APPROFONDIMENTO
POLE A MONZA E UNA 'MALEDIZIONE'. Vista la natura del tracciato, ci sono poche sorprese: partire indietro penalizza parecchio in termini di tempo. 51 vittorie su 74 (68%, più di due su tre) sono giunte dalle prime tre posizioni in griglia. Ma a rendere tutto più incerto anche una 'maledizione' con la quale il poleman ha sempre dovuto fare i conti nelle ultime cinque edizioni. L'APPROFONDIMENTO
RECORD DI POLE A MONZA. Il pilota con più pole è Hamilton a quota 7, seguito da Fangio e Senna a 5.
SAFETY CAR A MONZA. 4 interventi negli ultimi 10 anni: 2018 (incidenti al via); 2020 (incidente di Magnussen, quindi interruzione per l’incidente di Leclerc); 2021 (tamponamento di Sainz a Giovinazzi al primo giro; ci furono anche due Virtual Safety Car); 2022 (una VSC per Vettel e una SC per Ricciardo fermi in pista).
GOMME PIRELLI. A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione.
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Monza chiusa con il miglior tempo di Hamilton su Ferrari in 1:20.117. Seconda l'altra Rossa di Leclerc, poi Sainz e Verstappen. Antonelli quinto davanti a Norris. II rookie Dunne e Aron in pista nelle FP1 al posto di Piastri (McLaren) e Colapinto (Alpine). CRONACA E TEMPI
SECONDE LIBERE. Norris su McLaren il più veloce: il britannico ha chiuso con il tempo di 1:19.878e una grande simulazione gara. Leclerc secondo su una Ferrari che aveva ottenuto il miglior tempo con Hamilton nelle FP1 (5° invece nelle FP2). Sainz terzo e quarto Piastri. CRONACA E TEMPI
TERZE LIBERE. Una grande scia nel finale e Leclerc lancia la Ferrari all'inseguimento della McLaren di Norris. Questo hanno detto le Libere 3 di Monza, con il Monegasco secondo alle spalle del britannico. Ma i tempi dicono che sono tutti vicini e che la qualifica sarà molto tirata. Terzo Piastri, poi Verstappen e Russell. Hamilton settimo e Antonelli nono. CRONACA E TEMPI
FERRARI, LA 'MAREA ROSSA'. Tutto esautito da tempo per la gara di domenica a Monza: saranno oltre trecentotrenta mila i tifosi che arriveranno all'Autodromo di Monza per la tre giorni del GP d'Italia. Una passione enorme, soprattutto per la Ferrari. Qui gli scatti da non perdere. CLICCA QUI
WEEKEND A TUTTO GAS SU SKY! La F1 a Monza, la MotoGP a Barcellona, ma non solo. Un weekend ricchissimo attende gli appassionati di motorsport su Sky: la Superbike riparte dalla Francia, la MXGP dalla Turchia e il WEC sfreccia negli Stati Uniti. Qui il programma per non perdere nulla di un fine settimana ricchissimo live su Sky e in streaming su NOW. I DETTAGLI
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Alle 18.15, Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno tutto quello che è successo al GP Italia: news, interviste e approfondimenti per rivivere la gara di Monza