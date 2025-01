Il 2016 è anche l'anno in cui Angela Cullen entra per la prima volta nel paddock di F1 in Australia e inizia la sua collaborazione con Hamilton. Dopo i primi tre titoli Mondiali, ne arriveranno altri quattro a braccetto. La storia riparte da Maranello come rilanciato anche dal sito della Formula 1: "Il sette volte campione del mondosi riunirà con la sua ex allenatrice per iniziare il suo prossimo capitolo nel Mondiale con la Ferrari".