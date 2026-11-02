Il cammino di un predestinato: la mappa del trionfo iridato di Kimi Antonelli: 10 tappe chiave, 9 vittorie e una Sprint Race capolavoro. Da Shanghai a Madrid, passando per lo storico trionfo di Monza, il lampo di Silverstone e Austin: ripercorriamo il viaggio sui circuiti che hanno consegnato il pilota italiano alla leggenda della Formula 1

Da Shanghai ad Austin: la mappa del trionfo iridato di Kimi Antonelli. Un'annata da incorniciare, scritta a colpi di sorpassi, pole position e una maturità da veterano che ha conquistato il mondo della Formula 1. La stagione 2026 di Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes W17 non è stata soltanto la cronaca di una vittoria annunciata, ma un vero e proprio viaggio attraverso i circuiti più iconici del pianeta. Dalla partenza con il botto in Asia fino alla consacrazione finale, l'azzurro ha saputo dominare la scena mondiale collezionando finora 9 vittorie nei Gran Premi e un successo capolavoro nella gara veloce di Silverstone. In mezzo, tappe indelebili come la gemma incastonata tra i muretti di Monte-Carlo o la leggendaria cavalcata di Monza, dove è risalito dalla diciannovesima posizione in griglia fino al gradino più alto del podio davanti al suo pubblico. Impossibile non citare quella di Austin, che gli ha permesso di conquistare ufficialmente il titolo. Per ripercorrere passo dopo passo le tappe chiave della stagione che hanno regalato all'Italia un nuovo campione del mondo, abbiamo raccolto in questa mappa interattiva i luoghi, i numeri e i momenti chiave che hanno segnato la storia del Mondiale 2026.



Nelle schede sottostanti è possibile navigare tra le tappe del campionato in cui Kimi ha vinto, esplorando risultati, numeri, immagini e highlights di questi successi.