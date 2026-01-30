F1, Cadillac per il Mondiale 2026: struttura, organigramma e pilotiTUTTO SUL TEAM
Introduzione
Uomini e organizzazione dell'undicesimo team nella griglia del Mondiale: chi è al vertice, le strutture, la line-up completa dei piloti, la power unit e l'obiettivo dal 2029. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
CADILLAC, L'11° TEAM NELLA GRIGLIA DEL MONDIALE
- Cadillac Formula 1 Team è l'undicesimo team del Mondiale di F1 ed è promnto a fare il suo debutto nella stagione 2026 che scatta a marzo in Australia. Squadra americana sostenuta da General Motors (GM) e TWG Motorsports, la sua struttura operativa punta a farne un costruttore completo, le cui basi sono sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.
L'ORGANIGRAMMA
- Team Principal: Graeme Lowdon, ex direttore sportivo della Marussia F1, guida le operazioni in pista e la gestione del team.
- CEO/Proprietà: Dan Towriss (TWG Global/Motorsports) lavora a stretto contatto con GM per la fondazione del team.
- Chief Technical Officer: Nick Chester, noto per la sua esperienza in Renault/Lotus, supervisiona la progettazione tecnica.
- COO: Rob White.
pubblicità
LE SEDI DELLA CADILLAC
- Sede Principale (UK): Silverstone, Northamptonshire (Regno Unito), dove avviene gran parte della progettazione e costruzione della vettura.
- Sede USA (Indiana/Michigan): Fishers (Indiana) e il General Motors Technical Center a Warren (Michigan).
- Motori: una specifica struttura per la Power Unit è in costruzione a Concord, North Carolina (vicino al Charlotte Technical Center).
- Galleria del Vento: accordo a lungo termine con Toyota a Colonia, Germania.
POWER UNIT
- StagionI 2026-2028: Cadillac utilizzerà motori e cambi Ferrari.
- Dal 2029: il team ha l'obiettivo di introdurre la propria Power Unit progettata internamente, diventando un costruttore del tutto indipendente.
pubblicità
I PILOTI DELLA CADILLAC
- Piloti titolari: Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
- Pilota di riserva: Zhou Guanyu.
- Test Driver: Colton Herta.
pubblicità