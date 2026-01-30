Offerte Sky
F1, Cadillac per il Mondiale 2026: struttura, organigramma e piloti

TUTTO SUL TEAM

Introduzione

Uomini e organizzazione dell'undicesimo team nella griglia del Mondiale: chi è al vertice, le strutture, la line-up completa dei piloti, la power unit e l'obiettivo dal 2029. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
 

I 24 GP DEL MONDIALE DI F1 LIVE SU SKY - LE 6 SPRINT

Quello che devi sapere

CADILLAC, L'11° TEAM NELLA GRIGLIA DEL MONDIALE

  • Cadillac Formula 1 Team è l'undicesimo team del Mondiale di F1 ed è promnto a fare il suo debutto nella stagione 2026 che scatta a marzo in Australia. Squadra americana sostenuta da General Motors (GM) e TWG Motorsports, la sua struttura operativa punta a farne un costruttore completo, le cui basi sono sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

L'ORGANIGRAMMA

  • Team Principal: Graeme Lowdon, ex direttore sportivo della Marussia F1, guida le operazioni in pista e la gestione del team.
  • CEO/Proprietà: Dan Towriss (TWG Global/Motorsports) lavora a stretto contatto con GM per la fondazione del team.
  • Chief Technical Officer: Nick Chester, noto per la sua esperienza in Renault/Lotus, supervisiona la progettazione tecnica.
  • COO: Rob White.

LE SEDI DELLA CADILLAC

  • Sede Principale (UK): Silverstone, Northamptonshire (Regno Unito), dove avviene gran parte della progettazione e costruzione della vettura.
  • Sede USA (Indiana/Michigan): Fishers (Indiana) e il General Motors Technical Center a Warren (Michigan).
  • Motori: una specifica struttura per la Power Unit è in costruzione a Concord, North Carolina (vicino al Charlotte Technical Center).
  • Galleria del Vento: accordo a lungo termine con Toyota a Colonia, Germania.

POWER UNIT

  • StagionI 2026-2028: Cadillac utilizzerà motori e cambi Ferrari.
  • Dal 2029: il team ha l'obiettivo di introdurre la propria Power Unit progettata internamente, diventando un costruttore del tutto indipendente.

I PILOTI DELLA CADILLAC

  • Piloti titolari: Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
  • Pilota di riserva: Zhou Guanyu.
  • Test Driver: Colton Herta.

