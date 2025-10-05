Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Luci e ombre a Singapore: breve storia del "crash gate"

Biagio Maglienti

©Ansa

Luci spettacolari e un debutto unico, ma anche scandalo e polemiche: il Gran Premio di Singapore 2008 entrò nella storia della F1 per il 'crash gate'. L’incidente di Piquet Jr, secondo pilota della Renault, regalò al compagno di squadra Alonso la vittoria e poco dopo costrinse Briatore a un’uscita di scena forzata. E l'anno successivo...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ