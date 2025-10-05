Luci e ombre a Singapore: breve storia del "crash gate"

Luci spettacolari e un debutto unico, ma anche scandalo e polemiche: il Gran Premio di Singapore 2008 entrò nella storia della F1 per il 'crash gate'. L’incidente di Piquet Jr, secondo pilota della Renault, regalò al compagno di squadra Alonso la vittoria e poco dopo costrinse Briatore a un’uscita di scena forzata. E l'anno successivo...