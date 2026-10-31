F1, guida utile ai principali termini utilizzati nel Mondiale: il dizionarioGUIDA UTILE
Introduzione
Parole come clipping, stint, apex, overtake oppure lift and coast ti fanno venire il mal di testa? Tranquillo, è normale e ti aiutiamo noi. Se ti stai avvicinando al motorsport o vuoi semplicemente fare un ripasso, ecco una guida utile (senza la presunzione di voler essere esaustiva) sui termini della Formula 1 che a volte lasciano a bocca aperta... Il Mondiale intanto è in Messico e Kimi può vincere il titolo: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
STRATEGIA & SOSTE AI BOX (PIT STOP)
- Undercut - Anticipare la sosta ai box rispetto all'avversario diretto. L'obiettivo è montare gomme nuove e girare più velocemente sul giro d'uscita (out-lap) per superare il pilota davanti quando anche lui effettuerà la sosta.
- Overcut - La strategia opposta all'undercut. Consiste nel prolungare lo stint rimanendo in pista più a lungo rispetto all'avversario per sfruttare gomme ancora in buone condizioni (o il traffico altrui) prima di rientrare.
- Stint - La fase di gara o di sessione compresa tra una partenza/sosta ai box e la sosta successiva (es. "primo stint su gomma media").
OUT-LAP / IN-LAP
- Out-lap - Il primo giro percorso appena usciti dalla corsia box (fondamentale per portare le gomme in temperatura).
- In-lap - Il giro di rientro ai box prima della sosta.
E QUANDO IN DUE VANNO AI BOX...
- Double Stack - Quando una squadra richiama ai box entrambi i propri piloti nello stesso giro, l'uno subito dopo l'altro. Richiede un'esecuzione perfetta per non far perdere tempo al secondo pilota.
AERODINAMICA E MECCANICA
- Aduo / A-Duo (Active Aerodynamics) - Termine entrato nel gergo tecnico per identificare l'aerodinamica attiva (introdotta con i regolamenti 2026), in cui l'ala anteriore e quella posteriore modificano la loro incidenza e inclinazione lungo il tracciato (modalità Z-mode ad alto carico in curva e X-mode a basso carico in rettilineo) per ridurre la resistenza all'avanzamento.
- Porpoising: Il fenomeno di "pompaggio" o "saltellamento" aerodinamico lungo i rettilinei, causato dai continui inneschi e sganci dell'effetto suolo sotto la vettura.
- Dirty Air (Aria Sporca) - I flussi d'aria turbolenti generati dalla monoposto che precede, che riducono il carico aerodinamico e l'aderenza delle auto che seguono da vicino.
- Slipstream (Scia) - La zona di bassa pressione creata dietro a una vettura ad alta velocità, che permette a chi segue di raggiungere velocità di punta maggiori in rettilineo
STRATEGIA & PRESTAZIONI
Overtake Mode - Modalità di erogazione della potenza introdotta con i regolamenti tecnici 2026. Sostituisce concettualmente il vecchio sorpasso assistito tramite sola apertura del DRS fornendo una spinta supplementare di energia elettrica della Power Unit - combinando il massimo rilascio dell'ERS e la configurazione aerodinamica a basso carico (X-mode) - per consentire al pilota di sferrare l'attacco nei punti strategici del tracciato.
POWER UNIT
Power Unit (Unità di Potenza) - È il termine ufficiale utilizzato in Formula 1 dal 2014 per indicare l'intero sistema propulsivo della monoposto, che non è più un semplice "motore" a scoppio ma un complesso sistema ibrido. È composta da sei elementi principali:
- ICE (Internal Combustion Engine): il motore termico a combustione interna (un V6 turbo).
- TC (Turbocharger): il turbocompressore che sfrutta i gas di scarico per comprimere l'aria in entrata nei cilindri.
- MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic): il motogeneratore che recupera l'energia cinetica in frenata e la restituisce come spinta elettrica.
- MGU-H (Motor Generator Unit - Heat): il motogeneratore collegato al turbocompressore che recupera energia termica dai gas di scarico.
- ES (Energy Store): il pacco batterie che immagazzina l'energia elettrica catturata da MGU-K e MGU-H.
- CU (Control Electronics): l'unità di controllo elettronico che gestisce i flussi di energia e la complessa interazione tra le parti termiche ed elettriche.
POWER UNIT E GESTIONE ENERGIA
- Power Unit -
- ERS (Energy Recovery System) - Il sistema complessivo di recupero dell'energia elettrica della monoposto.
- MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) - Il motogeneratore che recupera energia cinetica in fase di staccata e frenata per trasformarla in cavalli elettrici supplementari.
- Lift and Coast - Tecnica di guida in cui il pilota alza il piede dall'acceleratore prima del punto di staccata lasciando scivolare l'auto, usata per risparmiare carburante, raffreddare i freni o gestire l'energia elettrica.
- Clipping - Il fenomeno per cui il motore elettrico esaurisce la carica recuperata prima della fine di un lungo rettilineo, causando un'improvvisa perdita di velocità massima.
PRESTAZIONI E CONDOTTA DI GARA
- Delta Time - La differenza di tempo (in positivo o negativo) rispetto a un tempo di riferimento (es. il tempo per rispettare la Virtual Safety Car o il giro migliore).
- Track Limits (Limiti della Pista) - Le linee bianche che delimitano i margini del tracciato. Superarle con tutte e quattro le ruote porta all'annullamento del tempo sul giro o a penalità in gara.
- Apex (Punto di Corda) - Il punto interno della traiettoria ideale in curva in cui la monoposto si avvicina maggiormente al cordolo prima di riaccelerare in uscita.
- Graining - Il fenomeno di usura per cui piccoli frammenti di gomma si staccano dal battistrada e si riattaccano sulla superficie del pneumatico, riducendo drasticamente l'aderenza.
- Blistering - Formazione di bolle di calore all'interno della gomma dovuta al surriscaldamento della struttura interna del pneumatico.