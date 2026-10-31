Introduzione

Parole come clipping, stint, apex, overtake oppure lift and coast ti fanno venire il mal di testa? Tranquillo, è normale e ti aiutiamo noi. Se ti stai avvicinando al motorsport o vuoi semplicemente fare un ripasso, ecco una guida utile (senza la presunzione di voler essere esaustiva) sui termini della Formula 1 che a volte lasciano a bocca aperta... Il Mondiale intanto è in Messico e Kimi può vincere il titolo: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP MESSICO: TERZE LIBERE LIVE - KIMI CAMPIONE SE...