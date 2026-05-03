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F1, GP Miami anticipato alle 19 ma c'è anche il rischio fulmini: la procedura Fia

LE MISURE

Introduzione

GP in Florida anticipato alle 19 italiane (alle 22 l'orario originario) per la minaccia temporali. Resta però il pericolo fulmimi e la Fia in proposito ha introdotto una procedura speciale per consentire a tutti di mettersi al riparo ('shelter in place') e la gara può essere fermata. Qui tutti i dettagli di cosa potrebbe accadere oggi a Miami. La domenica della F1 è come sempre in diretta alle 19 su Sky e in streaming su NOW
 

LA GRIGLIA DI PARTENZA - MINACCIA PIOGGIA, CAMBIA L'ORARIO DEL GP

Quello che devi sapere

L'ORARIO DEL GP MIAMI CAMBIATO PER RISCHIO TEMPORALI

La minaccia di temporali ha imposto a Miami un cambio di programma: la gara di oggi non scatterà alle 22 ma alle 19 italiane (13 locali). Partenza anticipata, ma resta il rischio fulmini e la Federazione ha diffuso un vademecum sulle procedure speciali da seguire per consentire a tutti di mettersi al riparo ('shelter in place') e la gara può essere fermata.

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FULMINI PRIMA DELLA PARTENZA

Se succede prima della partenza (in griglia):

  • Partenza ritardata
  • Le macchine vengono spin­te ai box
  • Tutto il personale lascia la pit walL

Quando è sicuro:

  • le auto tornano in griglia
  • si rifà tutta la procedura di partenza (da -10 minuti)

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FULMINI DURANTE LA GARA

  • Gara sospesa (bandiera rossa)
  • Tutte le auto vanno in pit lane (fast lane)
  • Poi vengono spinte nei box
  • Anche qui: personale fuori dalla pit wall

Dettagli chiave:

  • Se ci si muove “fuori procedura” si finisce in fondo al gruppo alla ripartenza
  • Si può lavorare sulle auto, ma solo interventi limitati

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LA RIPARTENZA

  • Ordine di ripartenza comunicato almeno 20 minuti prima
  • Auto rimesse in fast lane nell’ordine deciso
  • Chi è fuori lista parte dal fondo
  • Ripartenza con minimo 10 minuti di preavviso 

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IL PROTOCOLLO FIA PREVEDE INOLTRE...

  • Il protocollo qui schematicamente descritto prevede che qualsiasi fulmine che cada entro un raggio di 13 km dall’Autodromo Internazionale di Miami comporti la sospensione immediata dell'evento
  • Queste regole - pressocché sconosciute ai fan europei del motorsport - non sono certo una novità per chi segue l'IndyCar o la NASCAR, dove per questioni legate al meteo ci sono state gare rinviate (talvolta anche di un giorno)

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EVENTI CANCELLATI PRIMA DELLA F1

  • Il cambio di programma, con il Gran Premio anticipato alle 19 di stasera, ha avuto conseguenze anche sugli eventi collaterali: cancellata la Porsche Carrera Cup North America, per esempio. Resta invece confermata la Feature Race di Formula 2, che sarà trasmessa in diretta su Sky alle 15.25.

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