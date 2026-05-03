F1, GP Miami anticipato alle 19 ma c'è anche il rischio fulmini: la procedura FiaLE MISURE
Introduzione
GP in Florida anticipato alle 19 italiane (alle 22 l'orario originario) per la minaccia temporali. Resta però il pericolo fulmimi e la Fia in proposito ha introdotto una procedura speciale per consentire a tutti di mettersi al riparo ('shelter in place') e la gara può essere fermata. Qui tutti i dettagli di cosa potrebbe accadere oggi a Miami. La domenica della F1 è come sempre in diretta alle 19 su Sky e in streaming su NOW
LA GRIGLIA DI PARTENZA - MINACCIA PIOGGIA, CAMBIA L'ORARIO DEL GP
Quello che devi sapere
L'ORARIO DEL GP MIAMI CAMBIATO PER RISCHIO TEMPORALI
La minaccia di temporali ha imposto a Miami un cambio di programma: la gara di oggi non scatterà alle 22 ma alle 19 italiane (13 locali). Partenza anticipata, ma resta il rischio fulmini e la Federazione ha diffuso un vademecum sulle procedure speciali da seguire per consentire a tutti di mettersi al riparo ('shelter in place') e la gara può essere fermata.
FULMINI PRIMA DELLA PARTENZA
Se succede prima della partenza (in griglia):
- Partenza ritardata
- Le macchine vengono spinte ai box
- Tutto il personale lascia la pit walL
Quando è sicuro:
- le auto tornano in griglia
- si rifà tutta la procedura di partenza (da -10 minuti)
FULMINI DURANTE LA GARA
- Gara sospesa (bandiera rossa)
- Tutte le auto vanno in pit lane (fast lane)
- Poi vengono spinte nei box
- Anche qui: personale fuori dalla pit wall
Dettagli chiave:
- Se ci si muove “fuori procedura” si finisce in fondo al gruppo alla ripartenza
- Si può lavorare sulle auto, ma solo interventi limitati
LA RIPARTENZA
- Ordine di ripartenza comunicato almeno 20 minuti prima
- Auto rimesse in fast lane nell’ordine deciso
- Chi è fuori lista parte dal fondo
- Ripartenza con minimo 10 minuti di preavviso
IL PROTOCOLLO FIA PREVEDE INOLTRE...
- Il protocollo qui schematicamente descritto prevede che qualsiasi fulmine che cada entro un raggio di 13 km dall’Autodromo Internazionale di Miami comporti la sospensione immediata dell'evento
- Queste regole - pressocché sconosciute ai fan europei del motorsport - non sono certo una novità per chi segue l'IndyCar o la NASCAR, dove per questioni legate al meteo ci sono state gare rinviate (talvolta anche di un giorno)
EVENTI CANCELLATI PRIMA DELLA F1
- Il cambio di programma, con il Gran Premio anticipato alle 19 di stasera, ha avuto conseguenze anche sugli eventi collaterali: cancellata la Porsche Carrera Cup North America, per esempio. Resta invece confermata la Feature Race di Formula 2, che sarà trasmessa in diretta su Sky alle 15.25.