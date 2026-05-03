Introduzione

GP in Florida anticipato alle 19 italiane (alle 22 l'orario originario) per la minaccia temporali. Resta però il pericolo fulmimi e la Fia in proposito ha introdotto una procedura speciale per consentire a tutti di mettersi al riparo ('shelter in place') e la gara può essere fermata. Qui tutti i dettagli di cosa potrebbe accadere oggi a Miami. La domenica della F1 è come sempre in diretta alle 19 su Sky e in streaming su NOW



LA GRIGLIA DI PARTENZA - MINACCIA PIOGGIA, CAMBIA L'ORARIO DEL GP