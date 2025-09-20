Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Baku: qui il poleman ha vinto solo 2 volte su 8. E gara apertissima!

AZERBAIJAN

Introduzione

Quella di sabato è stata una qualifica pazza e, stando alle statistiche, potrebbe esserlo anche la gara. Davanti a tutti scatta la Red Bull di Max Verstappen, ma su questo tracciato cittadino il poleman ha vinto solo 2 volte su 8. Qui i precedenti e come è andata tutte le altre volte. La gara scatta alle 13: tutto live su Sky e in streaming su NOW
 

F1, GP BAKU: ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

VERSTAPPEN IN POLE A BAKU, MA CONTA DAVVERO QUI?

  • Max Verstappen scatta davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan in programma oggi alle 13 (diretta Sky e streaming su NOW). Ma quanto conta sul tracciato cittadino di Baku? Vediamo cosa dicono le statistiche e cosa è dunque successo in passato.

Il poleman a Baku ha vinto solo 2 volte

Se da un lato è vero che il GP dell'Azerbaijan non ha una lunga storia nel calendario del Mondiale di F1 (siamo alla nona edizione), dall'altro non passa inosservato un dato che fa pensare a una gara tradizionalmente aperta al di là di quanto accade nel sabato delle qualifiche: il poleman, infatti, qui ha vinto solo 2 volte su 8.

1 vittoria dal 10° posto in griglia

  • Ricciardo nel 2017

1 vittoria dal 6° posto in griglia

  • Perez nel 2021

2 vittorie dal 3° posto in griglia

  • Perez l'ultimo precedente nel 2023

2 vittorie dal 2° posto in griglia

  • Piastri l'ultimo precedente nel 2024

Le 2 vittorie a Baku per chi è scattato dalla pole

  • Rosberg nel 2016
  • Bottas nel 2029

