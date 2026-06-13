F1, GP Barcellona: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizionegp Catalunya
Introduzione
A Barcellona è stata assegnata la settima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato George Russell davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli. Ma quanto conta partire davanti a tutti in quel del Montmeló? Ecco che cosa dicono i numeri. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole a Barcellona
- Andiamo subito al punto. La pole in quel di Barcellona conta tantissimo, possiamo dire che è praticamente decisiva. 25 vittorie su 35, infatti, sono arrivate dalla pole, mentre 7 dalla seconda posizione in griglia (quindi il 91% dei successi è dei piloti partiti dalla prima fila). Solo in tre casi si è vinto partendo dalla seconda fila in giù: nel 1996 con Michael Schumacher (terzo in griglia a quasi un secondo dalla pole). Nel 2013 con Fernando Alonso (quinto in partenza) e nel 2016 con Max Verstappen, che sfruttò il ritiro delle due Mercedes e vinse partendo quarto.
Le venticinque vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 25
- Ultima volta: Piastri 2025
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Le sette vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 7
- Ultima volta: Verstappen 2024
L'unica vittoria dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Schumacher 1996
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L'unica vittoria dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Verstappen 2016
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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Alonso 2013
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