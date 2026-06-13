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F1, GP Barcellona: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione

gp Catalunya

Michele Merlino

Introduzione

A Barcellona è stata assegnata la settima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato George Russell davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli. Ma quanto conta partire davanti a tutti in quel del Montmeló? Ecco che cosa dicono i numeri. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

 

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole a Barcellona

  • Andiamo subito al punto. La pole in quel di Barcellona conta tantissimo, possiamo dire che è praticamente decisiva. 25 vittorie su 35, infatti, sono arrivate dalla pole, mentre 7 dalla seconda posizione in griglia (quindi il 91% dei successi è dei piloti partiti dalla prima fila). Solo in tre casi si è vinto partendo dalla seconda fila in giù: nel 1996 con Michael Schumacher (terzo in griglia a quasi un secondo dalla pole). Nel 2013 con Fernando Alonso (quinto in partenza) e nel 2016 con Max Verstappen, che sfruttò il ritiro delle due Mercedes e vinse partendo quarto.

1/6

Le venticinque vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 25
  • Ultima volta: Piastri 2025

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Le sette vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 7
  • Ultima volta: Verstappen 2024

3/6

L'unica vittoria dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Schumacher 1996

4/6
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L'unica vittoria dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Verstappen 2016

SPAIN FORMULA ONE GRAND PRIX
SPAIN FORMULA ONE GRAND PRIX
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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Alonso 2013

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