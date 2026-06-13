Introduzione

A Barcellona è stata assegnata la settima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato George Russell davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli. Ma quanto conta partire davanti a tutti in quel del Montmeló? Ecco che cosa dicono i numeri. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA