Le condizioni meteo sono estreme, la visibilità è scarsa a tal punto che viene presa in considerazione la partenza dietro Safety Car, ma alla fine la direzione gara decide che si può partire dalla griglia. Coulthard perde il controllo della sua McLaren, dopo essere passato su una griglia di scolo a bordo pista, taglia tutta la careggiata in diagonale e finisce contro il muretto interno. Coulthard non finisce però la sua corsa contro il muro: dopo l'impatto la sua vettura rimbalza in mezzo alla pista, diventato un ostacolo difficile da evitare per tutte le altre macchine che stanno sopraggiungendo. La carambola coinvolge 13 piloti: Salo, Herbert, Panis, Barrichello, Trulli, Irvine, Wurz, Diniz, Takagi, Rosset, Nakano e Jos Verstappen.