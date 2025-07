Si va verso la tredicesima gara della stagione di F1, la pioggia e la scarsa visibilità hanno imposto l'interruzione della gara di F3 mentre quella di F2 è stata corsa con le precipitazioni diventate più intense nel finale. Ora a Spa la pista si sta asciugando: dalla pole scatterà Norris, in prima fila anche Piastri. Poi Leclerc e Verstappen. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 15