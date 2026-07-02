F1, i 5 piloti inglesi al GP della Gran Bretagna: la loro classifica nel Mondiale oggi
Un derby per 5: Russell, Hamilton, Norris, Bearman e Lindblad sono i piloti inglesi pronti a sfidarsi sulla pista di casa a Silverstone. Qui la loro classifica attuale e, nel corso del weekend, gli aggiornamenti sull'andamento del loro GP della Gran Bretagna. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW
- punti in classifica 131, seconda posizione
- punti in classifica 125, terza posizione
- punti in classifica 79, quinta posizione
- punti in classifica 18, undicesima posizione
- punti in classifica 14, tredicesima posizione