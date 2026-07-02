Un derby per 5: Russell, Hamilton, Norris, Bearman e Lindblad sono i piloti inglesi pronti a sfidarsi sulla pista di casa a Silverstone. Qui la loro classifica attuale e, nel corso del weekend, gli aggiornamenti sull'andamento del loro GP della Gran Bretagna. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

F1, GP SILVERSTONE: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STERAMING